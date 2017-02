Una settimana con Lorenzo tra scuola, sport e musica

Lasciamo l’Andalusia e torniamo in provincia. Alberto ci ha portato nei meravigliosi paesaggi della Spagna del sud ma sarà Lorenzo, 16 anni, appassionato di musica e sport, a farci tornare la voglia di “girare” per i nostri bei posti. Sarà lui a gestire il nostro account per una settimana raccontandoci il suo mondo, i suoi hobby e tanta realtà. Siete curiosi? Noi sì.

Chi è Lorenzo?

Ciao a tutti

Mi chiamo Lorenzo Pietri,ho 16 anni e frequento il Liceo Linguistico Manzoni di Varese. Tra le mie passioni al primo posto c’è sicuramente il basket,poi la musica e gli amici e infine,staccatissimo,lo studio. Per questa settimana farò parte del progetto #convaresenews e cercherò di mostrarvi un po’ del mio mondo

@lorenzopietri è il mio account se volete seguirmi anche sul mio profilo privato

#CONVARESENEWS

Questo progetto è iniziato nel gennaio del 2016 e si chiama #conVareseNews. Abbiamo deciso di affidare il nostro account ad una persona diversa, ogni settimana.

La prima ad aver partecipato al nostro progetto è stata Anna Prandoni, direttrice dell’Accademia Gualtiero Marchesi. Poi abbiamo continuato con l’Università Insubria, l’Università Liuc ma anche con Villa Panza, Villa Della Porta Bozzolo e il Monastero di Torba. Abbiamo fatto un “giro” in Valcuvia con Federico e uno ad Edimburgo con Marina. Vittoria ci ha portato a Siena, Marta a Milano, Rossana in Canada. Ma questi sono alcuni dei nostri protagonisti: in questi mesi sono tante le persone o le realtà che ci hanno raccontato il loro mondo tramite la fotografia. Ogni settimana è un’avventura diversa.

Ecco chi ha partecipato al nostro progetto, clicca qui.