Una settimana di bello, ma occhio alla nebbia

foto di Federico Croci, "nebbia a Vegonno"

Questa mattina sui vetri delle auto una patina di ghiaccio, ieri pomeriggio il sole, poi la nebbia: sintomi di un’escursione termica sensibile dovuta all’anticiclone delle Azzorre che porterà bel tempo per l’intera settimana, non senza problemi per l’inquinamento.

LA SITUAZIONE – La fotografia, come sempre, è del Centro Geofisico Prealpino che parla di deboli correnti settentrionali raggiungono le Alpi scorrendo lungo il bordo dell’anticiclone che si estende sull’Atlantico e l’Europa occidentale prolungando il periodo di tempo stabile.

PREVISIONI – Oggi soleggiato su Alpi e Prealpi. Sulla pianura nebbie e nubi basse irregolari al mattino via via in parziale dissoluzione.

Martedì giornata perlopiù soleggiata, lievemente più mite, con qualche nuvola di passaggio in mattinata soprattutto all’est. Asciutto eccetto pochi fiocchi di neve solo sull’Alta Valtellina.

Mercoledì: “Poco nuvoloso su Alpi e Prealpi. Nebbie e nubi basse persistenti sulla pianura. Asciutto”.

TENDENZA – Giovedì 23 febbraio: bel tempo sui monti. Nebbioso in pianura. In serata e nella notte più nuvole ma asciutto o solo qualche rara goccia di pioggia.

Venerdì 24 febbraio: evoluzione ancora incerta. Probabilmente dapprima nuvoloso, poi cieli via via più limpidi sotto rinforzi di vento settentrionale.