Un’altra bella vittoria per la Busto Pallanuoto

Nella serata di ieri al Palablù Travagliato in provincia di Brescia, la Busto Pallanuoto supera senza problemi per 12 a 6 la Gam Team Brescia.

Il primo quarto si è chiuso con il sette di coach Salonia che si porta subito in vantaggio sul +1 Nella seconda frazione di gioco i Mastini biancorossi alzano il ritmo, dominando sempre e terminando 4 a 1. Al cambio campo si accorciano un po’ le distanze, ma anche la terza frazione si conclude a vantaggio della Busto Pallanuoto che si porta sul +2. Nell’ultima frazione di gioco ai ragazzi di Mister Salonia forse manca un po’ di cinismo in più per portarsi a casa tutto quello che si meritano e l’ultima frazione di gioco si chiude in parità. Il migliore della serata è Nicolò Genoni che mette a segno 5 reti.

Soddisfatto coach Salonia al termine del match: “La squadra ha dimostrato ancora una volta di essere unita e in crescita. I ragazzi hanno dato prova di maturità, perchè nonostante campi come quelli di stasera possano risultare difficili (25 mt), non hanno mai perso la calma e sono stati sempre concentrati. Per questo sono soddisfatto della prestazione e del comportamento di tutti. Anche Saporoso, dopo una settimana continua di allenamenti, è tornato in vasca realizzando una buona prestazione. Ora siamo già pensiamo al prossimo match contro il Piacenza – continua Salonia – squadra che come noi punta alla promozione. Sarà un’altra importante partita utile per misurarci”.

Prossimo appuntamento sabato 4 marzo alla Piscina Raffalda di Piacenza, tra Piacenza PN e la Busto Pallanuoto con inizio alle ore 17.00.

Busto Pallanuoto Renault Paglini: Paleari, Ciarini(1), Grillo, Origgi, Benedetti(1), Osigliani(1), Colombo, Grampa, Saporoso(3), Gennari(1), Genoni(5), Sartorello, Caspani.

Mister: Fabrizio Salonia

Parziali: 1° Tempo: 2-3/ 2° Tempo: 1-4 / 3° Tempo 2-4 / 4° Tempo 1-1/ Finale: 6-12