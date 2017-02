Undici comuni insieme per la “Ciclo-Metropolitana” del Saronnese

foto del saronnese che non vanno in nessuna categoria

Una “ciclo-metropolitana” che attraversa tutto il Saronnese. Il progetto è stato steso da 11 comuni del Saronnese, che insistono su 4 provincie diverse. Il progetto è stato presentato al Ministero dell’Ambiente per la partecipazione al bando di finanziamento del “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”. Il progetto sarà presentato nel dettaglio martedì mattina, 14 febbraio.

Le realtà coinvolte sono: i Comuni di Caronno Pertusella, Ceriano Laghetto, Cislago, Gerenzano, Origgio, Rovellasca, Rovello Porro, Solaro, Turate e Uboldo e i partner Parco del Lura, FLA Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Ordine degli Architetti di Varese e FN Mobilità Sostenibile. Tutti loro presenteranno le azioni che intendono mettere in campo, durante il convegno organizzato per giovedì 23 febbraio 2017 ore 21.00 presso l’Auditorium Aldo Moro in v.le del Santuario n.15 a Saronno.

I costi del progetto

Il progetto presentato al ministero prevede un investimento di circa 2 milioni di euro di cui 1 chiesto come contributo. Il cominciamento da parte dei comuni sarebbe così suddiviso.

Comune di Saronno €. 233.000,00 per realizzazione percorsi pedonali protetti

Comune di Caronno €. 330.800,00 per realizzazione pista ciclabile e marciapiedi

Comune di Solaro P. €. 286.200,00 per realizzazione pista ciclabile

Comune di Uboldo €. 230.000,00 per realizzazione marciapiedi

Cosa prevede il progetto

Lo scopo del bando è incentivare scelte di mobilità urbana alternative all’automobile privata, anche al fine di ridurre il traffico, l’inquinamento e la sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici e delle sedi di lavoro. Il progetto prevede la realizzazione di una greenway sul sedime della ferrovia dismessa Saronno-Seregno nel tratto da Introini a via Filippo Reina, con realizzazione di un parco lineare, una pista ciclopedonale. Vengono migliorate anche la viabilità e la sicurezza stradale in direzione Nord/Sud, grazie allargamento delle vie F. Reina e Don Monza a seguito dell’eliminazione dei due ponti.

Nel progetto previste anche la realizzazione di altre infrastrutture (marciapiedi, piste ciclabili e zone 30) e azioni condivise e coordinate tra gli 11 Comuni, in collaborazione anche con gli Istituti scolastici e con le realtà produttive del territorio per servizi di supporto alla intermodalità, che incentivi l’uso del treno per gli spostamenti su Milano e nei territori e agevoli car-sharing elettrico, car-pooling, pedibus, tramite l’educazione stradale, le uscite didattiche, la costituzione di mobility manager scolastici.