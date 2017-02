“Uomo e galantuomo”, il teatro di De Filippo in scena a Malnate

Eventi

L’Assessorato alle Culture, in collaborazione con la Parrocchia di Malnate e la Proloco, presenta la commedia in tre atti di Eduardo De Filippo “Uomo e Galantuomo”, messa in scena dalla compagnia “Attori in Soffitta”, con la regia di Pasquale Belivacqua.

Lo spettacolo avrà luogo sabato 11 febbraio alle 21.00, al Teatro dell’Oratorio San Martino.

L’ingresso sarà libero.

