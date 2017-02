tasse tassazione imposte pressione fiscale

È stato approvata in via definitiva anche da parte della Camera la Legge di conversione del Decreto Legge sulla tutela del risparmio nel settore creditizio che contiene, come più volte richiesto dal Credito Cooperativo italiano, la possibilità anche per le BCC di utilizzare pienamente – al pari delle altre banche – la normativa sulle Dta (Deferred Tax Asset), cioè le tasse anticipate.

Con questa legge le Bcc potranno trasformare le Dta in crediti d’imposta e far valere il canone versato dalle banche nel luglio scorso per l’esercizio 2016 e non per quello del 2015, con l’estensione al 2030 per l’ultimo pagamento.

Confcooperative e Federcasse ricordano come la modifica richiesta alla normativa sulle Dta fosse necessaria per assicurare pari dignità di trattamento delle BCC rispetto alle altre banche italiane, scongiurando gli effetti, non voluti, per effetto delle norme prudenziali, che si sarebbero altrimenti determinati sui loro mezzi patrimoniali. Tali effetti avrebbero determinato una riduzione del patrimonio delle BCC di centinaia di milioni di euro, incidendo sfavorevolmente sulla capacità delle stesse di supportare le economie dei territori in cui operano.