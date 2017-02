Uyba “carica” batte Scandicci

valentina diouf helena havelkova pallavolo unendo yamamay uyba 2015 apertura

Una bella vittoria per la UYBA che vince contro Scandicci per 3-1 (25-22, 29-27, 12-25, 25-23), scendendo in campo con un atteggiamento positivo e con una carica che da troppo tempo mancava. È stata una partita difficile, il primo, secondo e quarto set sono stati combattuti fino all’ultima palla, mentre nel terzo Busto ha mollato e lasciato campo libero alle avversarie (complice anche una Martinez molto affaticata che dopo aver rifiatato nel finale di terzo set, nel quarto è tornata a essere incisiva). È stata anche la partita dei video check, ripetutamente richiesti da entrambi gli allenatori e di decisioni arbitrali a volte troppo confuse e imprecise, che hanno caricato Scandicci di tensione.

Top scorer è Diouf con 29 punti (42% positivo, 1 ace e 1 muro), seguita da una scatenata Martinez (24 punti, 45%, 1 ace, 3 muri) che stasera ha trascinato la squadra e ha dato tutto. Bene il gioco a Muro, con 13 punti all’attivo, di cui 5 di una ritrovata capitana Giulia Pisani e tre a testa per Berti e Martinez. Dall’altra parte del campo è mancata molto la lucidità in alcuni momenti salienti della gara, per una formazione che ha dato battaglia e ha provato a ribaltare il risultato fino alla fine. Top score Havlickova con 23 punti (52%), seguita da Ferreira (14, 45%, 5 muri) e Cruz 814 punti, 43%). In ricezione Scandicci segna il 76% positivo, con una spettacolare Merlo che totalizza l’82% di ricezioni positive (45% perfetta). Un risultato che serviva anche per tenere lontane le inseguitrici in classifica e avvicinarsi un po’ di più al quinto posto, occupato proprio dalle toscane (attualmente a solo +1 dalle bustocche).

In settimana Pisani e compagne saranno impegnate nella trasferta a Minsk per la CEV Cup e domenica prossima in trasferta a Firenze.

LA PARTITA

Mencarelli schiera in campo Signorile in regia, Diouf opposto, Martinez e Fiorin in attacco, Pisani e Berti al centro, Witkowska libero.

Il primo set inizia a ritmo sostenuto, con le padrone di casa avanti per 6-1 e coach Beltrami costretto a fermare immediatamente il gioco. Al rientro in campo le toscane vogliono dire la loro e ci riescono, andando a +1 (7-8), con conseguente time out di Mencarelli. Al rientro in campo lo spettacolo in campo si accende e le due formazioni proseguono in parità (13-13). Sul 19-18 Beltrami chiede un video Check per un sospetto tocco a muro che non viene concesso dagli arbitri (anche se nell’immagine trasmessa sugli schermi il tocco c’è e per l’ennesima volta si riapre la problematica di questo sistema che da quando introdotto porta sempre qualche problema). Sul 21-18 cartellino giallo alla panchina di Scandicci per proteste. Il set si chiude 25-22.

Il secondo parziale si apre in equilibrio (5-5) poi le farfalle volano trascinate da una scatenata Breyelin Martinez sull’11-9 e la panchina toscana ferma il gioco. Al rientro in campo si procede ancora punto a punto (19-19) poi l’ace di Fiorin e il muro di Berti riportano le padrone di casa a +2 (21-19). Sul 24-22 le farfalle bruciano due set point e si va ai vantaggi. Mencarelli mette in campo Moneta in battuta su Martinez (25-24) ma la schiacciata di Havlickova riapre i giochi. Sul 26-25 dentro anche Vasilantonaki (in battuta) su Pisani in un finale di set che esalta il pubblico sugli spalti. Chiude l’errore di Scandicci, 29-27.

Il terzo set si apre con l’arbitro che estrae un cartellino rosso ai danni di Scandicci, probabilmente verso Cruz, rea di aver protestato nel cambio campo tra i due set e busto guadagna subito il primo punto. Le toscane, in cerca di rivalsa, scappano a +5 (3-8) e poi a +10 (6-16) con Mencarelli che cerca di correre ai ripari inserendo Vasilantonaki su Martinez e Cialfi su Signorile. Sull’11-20 dentro Moneta in battuta su Fiorin Chiude il muro Ferreira su Pisani 12-25.

Il quarto parziale si apre con il vantaggio biancorosso per 5-3 ma le avversarie non ci stanno e pareggiano (6-6). Un paio di erroracci delle ragazze di Mencarelli consentono a Scandicci di andare a +2 (12-14). Sul 16-15 la panchina toscana ferma il gioco per consentire a coach Beltrami di dare indicazioni alle sue e per far rifiatare un po’ le ragazze.

Al rientro in campo le padrone di casa prendono in mano il gioco e corrono si involano sul 21-18. Scandicci approfitta degli errori di Pisani e tornano in parità (23-23). L’attacco di Diouf e il murone di Pisani chiudono la partita 25-23.

LE INTERVISTE

In conferenza stampa, molto soddisfatto coach Mencarelli che ha visto le sue in campo con la testa: “Stasera si è vista una buona crescita mentale al di là di quel terzo set che è il più fisiologico. Noi è da dicembre che non riusciamo ad allenarci con l’intensità che siamo riusciti a mettere in campo dalla fine della settimana scorsa. Siamo riusciti a ritrovare intensità di lavoro molto intenso e il positivo nasce dalla palestra, dall’allenamento. Questo aspetto mi gratifica e secondo me ne veniamo fuori in modo molto positivo. Per me è importante e per la testa delle ragazze sarà estremamente stimolante”.

Deluso Beltrami: “Congratulazioni a Busto che ha fatto molto bene. Noi abbiamo dovuto recuperare le giocatrici strada facendo e non è una situazione ottimale. Abbiamo iniziato male, una palla che nessuno alza, una copertura che nessuno fa… andiamo avanti, torniamo sotto, stiamo a pari e non chiudiamo. Io non posso dire alle ragazze che hanno giocato male perché hanno giocato anche meglio della scorsa settimana che abbiamo vinto; è stata una discreta partita ma noi non abbiamo avuto pazienza in contrattacco nei finali di set, abbiamo gestito male i palloni e regalato molto”.

IL TABELLINO

Unet Yamamay Busto Arsizio – Savino Del Bene Scandicci 1-0 (25-22, 29-27, 12-25, 25- 23)

UYBA: Stufi, Signorile 1, Cialfi, Spirito (L), Fiorin 6, Witkowska (L2), Martinez 24, Badinine, Vasilantonaki 1, Diouf 29, Moneta, Berti 5, Negretti 1, Pisani 6.

Scandicci: Casillo ne, Crisanti, Zago ne, Havlickova 23, Ferreira 14, Loda 13, Merlo (L),

Cruz 14, Giampietri ne, Scacchetti, Arrighetti 8, Meijners 3, Rondon 5.

Arbitri: La Micela Sandro – Boris Roberto.

Note. Busto: battute sbagliate 5, ace 5, muri 13. Scandicci: battute sbagliate 6, ace 2, muri 6. Durata set: 31’ 37’ 25’ 31’. Spettatori 3359.