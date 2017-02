Uyba in campo a Minsk per completare l’opera

Futura Volley Uyba 2016 2017

A tre giorni dalla vittoria, importante e piuttosto convincente, contro Scandicci, la Unet Yamamay di coach Mencarelli torna in campo questo pomeriggio – mercoledì 22 – in Bielorussia. Alle 14,30 italiane le Farfalle affrontano il Minchanka Minsk, già travolto 3-0 all’andata, nel retour match degli ottavi di finale di Coppa Cev femminile.

Una formalità? Forse: la Uyba è certamente formazione di livello superiore alle avversarie e parte con un vantaggio netto, anche se per regolamento saranno due i set da vincere per assicurarsi il passaggio del turno. Ed è evidente che la Busto vista nelle ultime due occasioni ha tutto per tornare dalla Bielorussia con una vittoria e con i quarti di finale in tasca. La storia recente delle biancorosse però, invita a una moderata trepidazione: le improvvise cadute con Montichiari e Club Italia sono ancora vive nella memoria e quindi Diouf e socie dovranno evitare proprio passaggi a vuoto di quel tipo, anche perché il cammino europeo inizia a farsi interessante.

Sotto il profilo prettamente tecnico, “radio-Uyba” segnala la possibilità di un impiego corposo per Vasilantonaki e Stufi, rientrate dai rispettivi infortuni e desiderose di tornare a macinare chilometri sul campo. Per quanto riguarda il ruolo di libero, in campo ci sarà Witkowska, anche perché Ilaria Spirito è rimasta a Busto a causa di un malessere di stagione. Mencarelli dovrà gestire una botta che ha creato qualche fastidio a Martinez, ma il ritorno di Vasilantonaki permette al coach biancorosso di approcciare il match senza particolari preoccupazioni.