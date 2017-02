Vaccinazioni antimeningite: canali preferenziali per bimbi e adolescenti

Vaccinazioni

Chiamate dirette per bambini e adolescenti per le vaccinazioni antimeningite. È la decisione assunta nel corso del tavolo tecnico riunito dall’assessore al Welfare Giulio Gallera per approfondire i casi registrati negli ultimi giorni.

Gli esperti, tra cui c’era anche l’infettivologo varesino Paolo Grossi, hanno smorzato l’allarme definendo le statistiche in linea con gli anni precedenti: « Alla luce dei dati forniti dai nostri tecnici – ha spiegato l’assessore – è stato ribadito che solo una vaccinazione a tappeto dei bambini piccoli e degli adolescenti può contribuire a ridurre l’incidenza dei casi in futuro e che quindi siano loro le categorie che in questo momento andrebbero coinvolte. Per questo motivo abbiamo deciso di attivare in tempi rapidi la chiamata diretta a tutti gli adolescenti consentendogli anche una corsia preferenziale per accedere alla somministrazione».

Per contenere l’elevata richiesta di vaccini che stanno giungendo ai centralini dedicati, si è pensato di coinvolgere i medici di medicina generale : « Visto l’elevato numero di richieste finora pervenute per le vaccinazioni in copagamento – ha concluso – stiamo per coinvolgere i Medici di medicina generale per consentire una risposta sempre più tempestiva ».