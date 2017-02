Vaccino antimeningite: migliaia di prenotazioni, ma non tutti si presentano

Vaccinazioni

Le nuove regole decise da Regione Lombardia per promuovere le vaccinazioni contro le diverse forme di meningite hanno provocato una reazione ansiosa.

La conferma arriva dalle prenotazioni arrivare ai centralini dell’ASST Valle Olona che in poco tempo hanno raccolto circa 5000 richieste. In due settimane, nei distretti sono stati già effettuati 500 vaccini anche se non tutti i prenotati si presentano: sull’onda dell’emotività alcuni hanno preso l’appuntamento poi, passato l’allarme, ci hanno ripensato anche a causa del costo che sono chiamati a sostenere.

Disdette o appuntamenti saltati si sono verificati anche all’ASST Sette Laghi che hanno completato le agende fino a maggio. Dopo l’iniziale assalto, il ritmo delle chiamate è andato assestandosi.

Ora le prenotazioni vengono raccolte dal call center regionale mentre le 300 domande giunte al centralino dell’azienda varesina si stanno evadendo.

il numero verde gratuito da chiamare è 800.638.638 da rete fissa, oppure il numero 02.99.95.99 da rete mobile, a pagamento al costo previsto dal proprio piano tariffario.

Il servizio è attivo da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00, esclusi i festivi.