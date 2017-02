Valceresio: nel Patto per la Lombardia una nuova strada e un sottopasso

Porto Ceresio - chiusura passaggio a livello

Una nuova strada e un sottopasso per mettere in sicurezza la statale 344 tra Porto Ceresio e Besano.

Galleria fotografica Porto Ceresio - chiusura passaggio a livello 4 di 6

La proposta è stata presentata due giorni fa dagli amministratori dei due Comuni nell’ambito del Patto per la Lombardia siglato dal Governo con la Regione, che mette a disposizione risorse per infrastrutture con una particolare attenzione alla mobilità.

“In vista della riattivazione della ferrovia ci si è posti il problema del passaggio a livello che, quando è chiuso, crea una situazione di pericolo, con auto in coda sulla provinciale, dove non c’è lo spazio per una corsia di attesa – spiegano i due sindaci Jenny Santi e Leslie Mulas – l’idea è quella di sfruttare un passaggio che già esiste per creare un sottopasso e realizzare una strada che crei un percorso alternativo verso Ponte Tresa”.

La proposta prevede la chiusura del passaggio a livello ed il riesame della viabilità circostante: in prossimità dell’incrocio con Via XXIV Maggio denominata “Cavallino”, viene progettata una rotatoria con lo scopo di rallentare la velocità dei veicoli e di raccordare la strada intercomunale prevista.

La nuova strada intercomunale permetterebbe di deviare dal centro del paese il traffico, in particolare quello pesante, in transito verso Ponte Tresa.

Il progetto è già stato condiviso anche con Anas, quale ente competente della strada e da Rete Ferroviaria Italiana, che già da qualche anno sta lavorando alla chiusura di molti passaggi a livello.