Valvole termostatiche, c’è tempo fino al 30 giugno per installarle

termosifoni

Prorogato al 30 giugno 2017 il termine per l’installazione dei sistemi per la termoregolazione e la contabilizzazione autonoma del calore, uniformando la normativa regionale alle nuove disposizioni nazionali introdotte dal decreto legislativo 244/2016.

A deciderlo è stata la Commissione Ambiente di Regione Lombardia, presieduta da Luca Marsico (FI), che ha votato a maggioranza il progetto di legge che modifica le norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera (relatore Dario Bianchi, Lega Nord). Contrari il Patto Civico e il Movimento Cinque Stelle. Favorevole con riserva il Pd, che ha chiesto di evitare ulteriori proroghe.

