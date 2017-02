Varese a Cernusco per riaccendere il motore

Rugby Varese - Lyons Piacenza 3-16

Il KO interno nel match d’esordio, contro i cadetti dei Lyons Piacenza, costringe il Varese di Galante e Donoghue a partire di rincorsa nel girone a sei squadre che mette in palio un unico posto nella Serie B di rugby dell’anno venturo.

I biancorossi sono chiamati subito a una riscossa, che dovrà passare dal campo di Cernusco sul Naviglio, dove Maccarelli e compagni saranno impegnati domenica 19 a partire dalle 14,30. I milanesi nel primo turno hanno perso a Rozzano (20-13) racimolando comunque un punticino che li piazza davanti al Varese in classifica. Il XV di Giubiano, oltre a dover dare tutto in campo, proverà a gettare un’occhiata a quanto avverrà a Piacenza, dove i Lyons affrontano l’Amatori & Union Milano che non è certamente un avversario morbido.

Dopo la pausa del VI Nazioni (due sconfitte secche per l’Italia), si riprende a giocare anche nella poule “passaggio”, nome neutro (e illogico) per indicare il girone salvezza-retrocessione. Un cammino che il Malpensa di Brega e Pennestrì ha iniziato con il botto: le Fenici hanno infatti espugnato il campo del Delebio con un larghissimo (e in parte inatteso) 33-0. Cassia e compagni sono chiamati ora alla conferma sul campo amico delle “Azalee” contro il Monza (domenica 19, 14,30), altra squadra che all’esordio ha piazzato una vittoria da 5 punti.

Serie C – Girone C

Poule Promozione

Classifica (1a giornata): Amatori Union Milano 5; Cicken Rozzano, Lyons Piacenza Cad. 4; Cernusco 1; VARESE, H. Formigine 0.

Poule Salvezza

Classifica (1a giornata): MALPENSA, Monza 5, Rho, Lainate 2, Cad. del Cus Milano, Delebio 0.

SERIE C2

Domenica 19 si disputa anche la 3a giornata di ritorno in Serie C2 a partire dalle 14,30. Questo il programma del turno: Cadetti del Parabiago-Valcuvia, Verbania-Tradate, Rosafanti-Voghera, Gattico-Cadetti del Malpensa, Saints-Cesano Boscone.

Durante la pausa per il VI Nazioni intanto, il Tradate ha raggiunto il Parabiago al secondo posto della classifica a quota 43 punti, grazie al successo sui Cadetti del Malpensa nel match giocato a Gallarate.

Classifica girone 1: Cesano Boscone 54, Cad. del Parabiago, TRADATE 43, Verbania* 30, Gattico* 24, Voghera 20, VALCUVIA* 18, Rosafanti 9, Saints 2, Cad. del MALPENSA* -4.

Le squadre con l’asterisco hanno disputato una partita in meno.