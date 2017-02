Varese Calcio, altro ribaltone: Taddeo e Basile si dimettono

A poco meno di due settimane dalle inattese e fragorose dimissioni del presidente del Varese Calcio, Gabriele Ciavarrella, la società di piazzale De Gasperi subisce un nuovo scossone da farne tremare le fondamenta. I due soci di maggioranza, Paolo Basile e Aldo Taddeo, in un comunicato congiunto hanno a propria volta rassegnato l’addio, lasciando senza rappresentanza circa l’80% del pacchetto societario.

La decisione arriva dopo una settimana in cui il tanto atteso CdA, che gli stessi Basile e Taddeo avevano promesso, non è mai stato convocato. L’imprenditore e vicepresidente, da pochi mesi in società, era in effetti dato “in calo” al borsino del passaparola negli ultimi giorni e le previsioni sono state confermate. Con Taddeo però si dimette anche Basile, tifoso di lungo corso e socio fondatore del rinato Varese Calcio nell’estate 2016; non solo perché Basile è anche il direttore generale e il tramite verso il main sponsor della stagione, l’azienda di orologi Gagà che – va ricordato – sta onorando mese dopo mese il proprio impegno economico nei confronti dei biancorossi.

Ora l’uscita di scena definita “irrevocabile” da Taddeo e Basile, anche con qualche punta polemica verso chi rimane e che viene accusato di godere di appoggi di “certa stampa” e di gradimento in “certi ambienti della città”. I due dirigenti uscenti sottolineano anche di aver trovato alcuni ostacoli durante il tentativo svolto in questi giorni di far ripartire il Varese anche a livello societario.

A questo punto non escludiamo – e già lo avevamo ipotizzato diversi giorni fa – un ritorno in sella dello stesso Ciavarrella (la sua uscita era in chiara opposizione a Taddeo) che però, a livello di pacchetto azionario, detiene una parte relativamente piccola del club, il 14%, cui si può aggiungere il 5% in possesso di Enzo Rosa e il simbolico 1% ancora nelle mani di Piero Galparoli. Rosa è, in questo momento, uno dei soli superstiti del CdA del Varese Calcio insieme a Franco Colombo: ovvio che anche questa compagine andrà rimpolpata al più presto. Da chi, e in che modo, al momento non si sa. L’unica certezza riguarda la partita che il Varese disputerà domenica (14,30) in casa contro il Bra: per una capolista che deve mantenere la posizione, non è certo questo il clima migliore per scendere in campo.