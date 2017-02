Varese Calcio, oggi parla Ciavarrella

Foto varie di sport

La situazione societaria, ingarbugliata, in seno al Varese Calcio rimane delicata. La spaccatura che si è creata tra le due fazioni di soci è insanabile: da una parte l’accoppiata Basile-Taddeo che possiede l’80% delle quote ma che fino a pochi giorni fa pareva destinata a lasciare il club. Dall’altra l’ex presidente Ciavarrella, pronto a rimettersi in sella insieme al socio fondatore Enzo Rosa.

IL RIEPILOGONE – Varese, ecco cosa sta succedendo in società

Proprio Ciavarrella parlerà quest’oggi – giovedì 23, ore 12 – nella sala stampa del “Franco Ossola” per fare il punto della situazione. E visti i precedenti, non si escludono veri e propri fuochi d’artificio.

Nel frattempo si registra però una mossa importante da parte di Basile e Taddeo: i due (rispettivamente direttore generale e vicepresidente nell’organigramma in vigore fino a poche settimane fa) hanno infatti assunto come proprio rappresentante l’avvocato Cesare Di Cintio, legale molto noto nel mondo del pallone per la sua attività di consulenza.

In mezzo a questo marasma ci sono due situazioni aperte. Una sportiva, perché la squadra di Ciccio Baiano vincendo a Pinerolo ha confermato il primato in classifica in coabitazione con il Cuneo. L’altra tecnica: il direttore sportivo, Alessandro Merlin, è attualmente in un guado visto che la sua presenza è stata provvisoriamente “congelata” (anche se già in passato Merlin era sopravvissuto – un po’ a sorpresa – alla “purga Melosi”.