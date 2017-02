Varese contro il Bra e il “tabù” di Masnago

Varese - Verbania 2-0

Lasciando per un attimo da parte la complicatissima situazione societaria (QUI le dimissioni di Basile e Taddeo) in casa Varese è necessario anche parlare di calcio giocato, vista l’imminenza della prossima giornata del campionato di Serie D. La sofferta ma meritata vittoria strappata in trasferta, a Voghera, ha ridato fiato, sprint e punti al gruppo di Ciccio Baiano che – complice la clamorosa caduta della Caronnese – è tornato in vetta alla classifica appaiato da quel Cuneo che ha completato la rimonta e che si propone come principale favorito per la promozione in Lega Pro.

Ora però, Giovio e compagni devono confrontarsi con un avversario inatteso ma, ultimamente, implacabile: il “Franco Ossola”. Il Varese infatti nel 2017 non ha ancora fatto punti tra le mura amiche, perdendo i confronti con lo stesso Cuneo (1-2) e con l’Inveruno (4-5): per ricordare un successo interno bisogna andare al 18 dicembre e al 2-0 (non semplice) rifilato al Verbania.

Stavolta, contro l’undici di Baiano, ci sarà il Bra: i piemontesi hanno già inciso sul cammino stagionale biancorosso, perché all’andata il pareggio (1-1, dopo il vantaggio firmato da Giovio) fu fatale per la permanenza in panchina di Ernestino Ramella. Allora il punto del Varese sembrò una miseria, ma va detto che il Bra aveva appena cambiato pelle e aggiunto alla rosa una serie di giocatori che hanno contribuito all’attuale classifica dei cuneesi, ben diversa dall’ultimo posto senza punti dopo le prime cinque giornate. I giallorossi sono oggi decimi, ben più in alto rispetto alla “linea” dei playout e stanno aspirando a qualcosa in più di una salvezza tranquilla.

Il Varese si presenterà all’appuntamento con un venerdì di riposo nelle gambe: come nella settimana precedente Baiano ha infatti concesso una pausa prima ancora che il meteo regalasse una giornata di neve alla città (con conseguenti problemi logistici). L’ultima seduta prima del match (si gioca domenica 12 dalle 14,30) è così diventata la rifinitura del sabato mattina, ultimo momento di contatto tra il mister e suoi giocatori prima delle scelte. Che potrebbero riguardare tanto gli uomini quanto il modulo: a Voghera il Varese si è mosso con un inedito 3-4-3 che ha consentito a Baiano di ottimizzare i ruoli dei giocatori a disposizione, a partire dagli under. Stavolta il tecnico tornerà a disporre di Vingiano, che ha scontato la squalifica (ancora assente invece Ferri per l’ultimo turno di stop), e che ha ritrovato in settimana anche un uomo d’attacco duttile come Piraccini, in un reparto ricco di alternative.

