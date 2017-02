Varese e Romans sur Isère, un gemellaggio dimenticato

Romans sur isere gemellata con varese

L’appello, su Facebook, arriva dall’instancabile Giuseppe Terziroli, ex assessore comunale di Varese, che nei social ricorda un anniversario dimenticato: quello dei 60 anni di gemellaggio tra Varese e Romans Sur Isère. Un gemellaggio nato tra due città medie e belle ma legate soprattutto da una comune produzione di scarpe: e che ha avuto in realtà, un percorso un po’ travagliato.

Siglato entusiasticamente nel 1957, tra l’allora sindaco di Romans propose all’allora sindaco di Varese, l’ avvocato Lino Oldrini, per un po’ ha fruttato dei costanti rapporti tra le due realtà: Varese ha addirittura dedicato una via alla cittadina francese, che si trova in zona Montello. Dov’è la via, nella mappa di Google

Poi è caduta una sorta di silenzio, spezzato solo intorno al 2010, quando il liceo Linguistico Manzoni di Varese ridiede vita ai rapporti sopiti già ormai da un decennio tra la città capoluogo e Romans sur Isère. Cinquanta studenti e tre docenti francesi furono così ospiti dei docenti e delle famiglie degli studenti italiani a febbraio, poi ricambiati alla pari in terra francese. Tra le docenti che accompagnarono i ragazzi in Francia c’era anche quella che sarebbe diventata candidata sindaco: Luisa Oprandi. L’articolo di allora

Ora, però, più nulla. E Terziroli, dal palco dei social ricorda questo importante e imbarazzante anniversario, chiedendo al Comune se deciderà di farne qualcosa.