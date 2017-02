Varese in emergenza, ma a Voghera non può sbagliare

Varese - Oltrepovoghera 1-0

Non c’è più tempo da perdere, non ci sono più punti da lasciare per strada. Il Varese che continua a dichiarare propositi di promozione deve fare i fatti, e cioè tornare a vincere con quella continuità che è mancata nel primo scorcio di 2017. Le avversarie, per fortuna, hanno aiutato e nonostante i soli 4 punti in 4 partite di gennaio i biancorossi sono rimasti a galla, ad appena due lunghezze di distanza dalla capolista Caronnese e a uno dal Chieri, seconda forza del torneo.

Da domenica 5 febbraio però, la squadra di Baiano è chiamata a un cambio di passo, contro un’avversaria da prendere con le pinze: l’Oltrepovoghera (si gioca dalle 14,30 nello stadio intitolato al grande e sfortunato pugile Giovanni Parisi) sta resistendo al di sopra della linea dei playout ma sa benissimo di avere alle spalle un’intera muta di rivali intenzionate a toglierle il posto. All’andata non fu semplice piegare i pavesi, abbattuti con il minimo scarto a Masnago grazie a una rete di Scapini a un passo dal recupero.

Anche per questo Luoni e compagni dovranno mettere in campo tutte le proprie qualità per evitare brutte sorprese. Il Varese, tra l’altro, si trova in una situazione difficile dal punto di vista numerico perché a centrocampo l’emergenza è davvero da allarme rosso: Vingiano sconta la seconda e ultima giornata di squalifica, Calzi è stato ceduto, Gazo è fermo dopo il problema muscolare accusato a Borgosesia, Zazzi ha finito la stagione. Insomma, Baiano dovrà giocare a scacchi per imbastire un undici coperto in mediana e, di conseguenza, valido anche nelle altre zone del campo.

L’inamovibile, a questo punto, dovrebbe essere Davide Bottone accanto al quale sono possibili diverse soluzioni, compreso il passaggio al 4-3-3. In difesa mancherà ancora Ferri, ma Luoni messo accanto a Viscomi, a Borgosesia ha dato le giuste garanzie. Con Pissardo e due terzini under, Baiano dovrà poi mettere la quarta pedina “giovane” scegliendo tra Cusinato, Benucci e Lercara.

Altrettanto curiosa e delicata si preannuncia la scelta per l’attacco: oltre a Scapini e Moretti, fino a qui le due alternative per la maglia numero 9, ora c’è anche Niccolò Gucci, il colpo del mercato di gennaio. Se Baiano lo riterrà pronto, è lui il favorito e il fatto di essere aggregato ai compagni da una decina di giorni alza ulteriormente le possibilità di un suo impiego. Insomma, di carne al fuoco ce n’è parecchia e per Baiano non si prospetta una vigilia di scelte facili, anche se ciò fa parte del suo mestiere. Il mister ha concesso un venerdì di riposo, a differenza delle altre settimane, ma nella rifinitura del sabato e nelle ore successive prenderà le decisioni definitive.

LA DIRETTA

