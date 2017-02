Varese-Milano, il derby in sei pillole

EA7 Milano - Openjobmetis Varese 79-71

Domenica 5 febbraio, alle 20,45 (liveblog su VareseNews) si disputa il derby numero 174 tra la Pallacanestro Varese e l’Olimpia Milano (foto in alto: Maynor e Radulijca, croci e delizie delle due squadre), partita carica di fascino, di storia, di rivalità, che a ogni giro di giostra trova nuovi motivi di interesse. Proviamo a elencarne qualcuno alla vigilia di questo nuovo appuntamento tra le due biancorosse.

TESTACODA

Milano capolista, come previsto da tutti, Varese quasi ultima come nessuno ipotizzava alla vigilia. La classifica incide nell’avvicinarsi alla partita del 5 febbraio: tecnicamente non si tratta di un “testacoda” solo grazie alla vittoria della Openjobmetis a Caserta, ma il concetto non cambia. Come non cambia un altro “must” dei derby, quello secondo cui le gerarchie non contano…

BUIO IN SALA

Per la prima volta quest’anno a Masnago, nell’immediato prepartita, ci sarà una presentazione all’americana per quanto riguarda i giocatori di Caja. Un esperimento già fatto in passato ma che, promettono da piazza Montegrappa, sarà di alto profilo, con il buio che calerà sul parquet per poi essere “tagliato” da innumerevoli giochi di luce. Contorno, certo, che non muove la classifica. Però anche i contorni sono spesso gustosi.

EX EX EX

Dentro o fuori dal campo, la conta degli ex di giornata è davvero notevole. Kristjan Kangur a Milano ha vinto uno scudetto, Bruno Cerella a Varese quasi (è tra i “derubati Indimenticabili”), Daniele Cavaliero fu giovane di belle speranze con l’Armani, Massimo Bulleri è passato a più riprese dal Forum, così come Claudio Coldebella che a Milano ha giocato e fatto il dirigente. E poi l’Artiglio, Attilio Caja, per due volte allenatore dell’Olimpia (la prima finì alla grande… per noi, con il canestro di LaRue che permise alla Metis di eliminare la Pippo dai playoff 2003). E il dottor Matteo Alquati, varesino che cura i malati di casa EA7.

BIDONI ASPIRATUTTO

Le statistiche, purtroppo per Varese, sono quasi tutte a favore degli uomini di Repesa. La Openjobmetis fa meglio degli avversari solo nelle stoppate, nelle palle perse e – incredibilmente – nei tiri liberi. A livello individuale ci sono due “prealpini” in testa ad altrettante classifiche (Pelle, stoppate, e Anosike, rimbalzi) contro un milanese (Macvan, plus/minus). Ma la battaglia che si preannuncia più bollente è quella a rimbalzo: l’EA7 è seconda (dietro Trento), la OJM è quarta (in mezzo c’è Pistoia). Insomma: sarà una lotta a colpi di tagliafuori e balzi, tutta da godere.

QUATR’ANN FA

Anche il 5 febbraio di quattro anni fa, c’era profumo di derby nell’aria. Non valido per la Serie A, bensì per i quarti di finale di una Coppa Italia organizzata in casa dall’Olimpia intenzionata a sollevare un trofeo davanti ai propri tifosi. Beh, quel giovedì sera di tifosi biancorossi ce n’erano tantissimi anche di fede varesina: Mike Green chiuse con una “tripla doppia” e VareseNews titolò COSI‘ in prima pagina.

JUVE-INTER? CHISSENEFREGA

Forse nel titolino esageriamo, perché in tanti durante il derby butteranno un occhio agli smartphone per conoscere il risultato della partitissima di calcio. Però il “chissene” non è proprio così sbagliato: a mezzogiorno di sabato i biglietti in prevendita per Openjobmetis-EA7 erano già a quota mille, da aggiungere ai 2.800 abbonati. Con un sabato di prevendite a disposizione e i botteghini aperti prima della partita (insieme al nuovo negozio biancorosso all’ingresso del parterre), questa volta al PalA2A ci saranno 4.500 persone o giù di lì.