Varese, pari in extremis dopo due rigori falliti

Il Varese continua a non vincere a Masnago, anche se questa volta evita in extremis il KO contro il Bra due volte in vantaggio. Incredibile spreco per i biancorossi che si fanno parare due rigori (Rolando e Giovio) dal portiere Tunno. Di Giovio su punizione e Viscomi all’87’ le reti della squadra di Baiano. Le immagini dei biancorossi

SEGUE SERVIZIO COMPLETO

VARESE – BRA 2-2 (0-1)

MARCATORI: Dolce (B) al 35′ pt, Giovio (V) al 13′ st, Dolce (B) su rig. al 15′ st, Viscomi (V) al 42′ st

VARESE (3-4-3): Pissardo; Simonetto (Giovio dal 1′ st), Luoni, Viscomi; Talarico, Vingiano (Benucci dal 1′ st), Bottone (Lercara dal 35′ st), Bonanni; Rolando, Gucci, Becchio. All. Baiano. A disp.: Grillo, Granzotto, Ortolani, Innocenti, Moretti, Scapini.

BRA (4-2-3-1): Tunno; Besuzzo, Coulibaly (Cuccia dal 21′ st), Gregorio, Gili Borghet; Barale, Dolce; Niang (Aquaro dal 25′ st), Montante, Russo; Beltrame (Ghione Mainard dal 35′ st). All. Daidola. A disp.: Bonofiglio, Benabid, Cangemi, Casassa Mont, Caristo, Capellino.

ARBITRO: Boscarino di Siracusa (Principato e Bovini).

NOTE. Giornata fredda e nuvolosa, terreno allentato ma in discrete condizioni. Ammoniti: Gregorio, Luoni, Becchio, Coulibaly, Barale. Calci d’angolo: 3-4. Recupero: 3′ e 3′.