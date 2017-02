Varese piange Paolo Paul Talamoni

Paolo non ce l’ha fatta. Ha combattuto come un guerriero fino alla fine, senza mollare mai. Paul Talamoni resterà nel cuore dei suoi compagni di squadra, dei suo allenatori perché “sapeva farsi voler bene” come ci dice con la voce spezzata il suo coach Andrea Tavian.

In poco meno di un anno un tumore se lo è portato via e questa mattina, poco dopo mezzogiorno, è spirato in una stanza dell’hospice dell’ospedale di Circolo. Paul aveva 18 anni.

“Paul per me era come un fratello – racconta Andrea – L’ho conosciuto quando faceva mini basket: in casa dei suoi genitori c’è una foto in cui io lo tengo sulle mie spalle quando aveva poco più di sette anni. Da allora abbiamo fatto molte cose insieme e anche quando la malattia ha mostrato i primi segni, ho cercato di stargli al fianco e infondergli un po’ di coraggio.

E’ stato difficilissimo avvertire i suoi compagni di squadra di quel che è successo ma era una cosa che dovevo fare. Paul è sempre stato in squadra, fa parte della nostra squadra”.

Paolo aveva avuto i primi sintomi ad aprile dello scorso anno e dopo una crisi era emersa la verità. Le cure sono state costanti e pesanti, fino a quando è stato evidente che non c’era ormai più nulla da fare.

Paolo Talamoni era un atleta del Basket Bosto, ma aveva giocato anche a Gallarate allenato da Max Frontini, a Gazzada e al Lila Sport.

Christian Eyenga, Eric Maynor e Norvel Pelle, i tre campioni della Pallacanestro Varese, giovedì scorso sono andati a salutarlo e gli hanno portato un pallone firmato.

Accanto a Paul, in tutti questi mesi dolorosi e faticosissimi, il papà Giuseppe, la mamma Daniela, il fratello Davide e le sorelle Elisa e Valentina.

Nelle foto su Facebook Paul tiene spesso tra le mani un pallone da basket e tra le braccia la sua ragazza, Giulia. Anche lei è stata al suo fianco fino alla fine. Nessuno lo dimenticherà, questo è certo.

Buon viaggio Paul.