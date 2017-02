Varese revoca le misure antismog

Da domani, lunedì 6 febbraio, saranno sospese a Varese tutte le misure antismog. Grazie alla pioggia che ha abbattuto gli inquinanti nell’aria, possono essere revocate le misure previste nel primo livello del “Protocollo regionale sulla qualità dell’aria” al quale il Comune di Varese ha aderito. Divieti e raccomandazioni erano entrati in vigore venerdì scorso a causa del superamento dei livelli di inquinamento per sette giorni consecutivamente.

«Questi giorni di pioggia hanno riportato i valori di Pm10 sotto le soglie di attenzione – dichiara Dino De Simone, assessore all’Ambiente – questo però non deve farci abbassare la guardia perché l’inverno è ancora lungo e dobbiamo continuare il nostro impegno perché l’aria di Varese non torni ad essere irrespirabile di nuovo tra qualche giorno. Limitare l’uso della macchina preferendo il trasporto pubblico e tenere i caloriferi di casa a temperature non troppo elevate, preferibilmente tra i 19 e i 20 gradi, sono tutte pratiche sostenibili che possiamo attuare ogni giorno. I comportamenti di ciascuno di noi possono fare la differenza. Chiediamo però anche ai Comuni più piccoli che circondano Varese di aderire al Protocollo per la qualità dell’aria così come ha fatto la nostra città. Lo smog non ha confini territoriali e dobbiamo unire le nostre forze per combattere il problema dell’inquinamento».