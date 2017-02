Varese ritrova la vittoria a Cernusco

Rugby Varese - Cernusco 43-12 (inserita in galleria)

Dopo la sconfitta di settimana scorsa contro Piacenza non sbaglia il Rugby Varese, questa volta impegnato a Cernusco, che vince in trasferta con il punteggio di 13-31 e conquista la sua prima vittoria nella pool promozione.

La prestazione biancorossa è stata caratterizzata, come spesso accade, da alti e bassi, come i primi cinque minuti di gara dove Varese è partito concentrato e deciso riuscendo ad andare in meta due volte con Stefano Sessarego e Maccarelli (Broggi sbaglia entrambe le trasformazioni) facendo sperare in una partita a senso unico.

Poi però accade ciò che non deve accadere: Varese si rilassa e Cernusco ne approfitta mettendo stabilmente piede nella metà campo biancorossa per un quarto d’ora circa e dopo svariati tentativi la meta dei padroni di casa arriva, meta che permette a Cernusco di accorciare le distanze sul 5-10.

Subita la meta Varese torna a giocare con carattere e poco dopo Maccarelli marca la sua seconda meta personale e la terza della partita con Broggi che questa volta non sbaglia la trasformazione e riporta Varese a distanza di sicurezza. 5-17 è il punteggio con la quale si chiude il primo tempo.

A inizio ripresa sono i padroni di casa a spingere in attacco riuscendo a guadagnare un calcio di punizione piazzabile che in poco tempo Cernusco realizza (8-17). Al 15′ Varese si trova sui cinque metri avversari con touche a favore, touche che i biancorossi sfruttano al meglio per organizzare una maul dopo il lancio che costringerà Cernusco a commettere qualche fallo di troppo per fermarne l’avanzata, l’arbitro non ha dubbi e assegna la meta tecnica a favore dei biancorossi.

Varese segna così la sua quarta meta portandosi ulteriormente avanti nel punteggio (8-26) e conquista il punto bonus. A dieci minuti dalla fine anche Stefano Sessarego marca la sua seconda meta personale, quinta ed ultima meta del Varese in questa partita che vede pero Cernusco marcare per ultimo a tempo praticamente scaduto e fissare il punteggio sul definitivo 13-31. Varese esce quindi da Cernusco portandosi a casa il l’intero bottino, un bottino che però poteva e doveva essere molto più soddisfacente per un Varese in piena corsa per la serie B.

Formazione: Bianchi F., Rizzotto, Taverna, Sessarego S., Gallo, Broggi, Padula, Bobbato, Maccarelli (c), Spiteri, Contardi, Castiglioni, Lahwaidi, Sessarego G., Gulisano.

A disposizione: Bosoni, Maccagnan, Maletti, Pellumbi, Lacchè, Banfi, Gramaglia.

Mete: Sessarego S. (2), Maccarelli (2), meta tecnica

Trasformazioni: Broggi (3)

Note: Cartellino giallo a Maccarelli, cartellino rosso a Padula