Varese scopre Gucci e Benucci

Varese - Bra 2-2

PISSARDO 6 – Pronto su una stoccata da fuori, meno sul primo gol che però è un mezzo capolavoro. Sempre bravo in uscita, dove non sbaglia mai la scelta di tempo.

SIMONETTO 6 – Sostituito dopo mezza partita senza colpe, sacrificato sull’altare della tattica da Baiano.

(Giovio 6 – Magico in occasione del gol, poi detronizzato da Tunno sul rigore che lo avrebbe reso eroe di giornata. Nel mezzo buoni spunti tecnici ma poca corsa)

LUONI 6 – Senza particolari sbavature, anche se rimedia un giallo pesante fin dal primo tempo.

VISCOMI 7 – El Grinta: è l’uomo della provvidenza quando tutto sembra perso. Partita normale, finale speciale.

TALARICO 5 – Va a sprazzi, perché quando prova a spingere trova anche buone soluzioni, però in più di una circostanza perde il passo e la posizione. Suo il fallo da rigore (anche se dubbio) che ridà il vantaggio agli ospiti).

VINGIANO 5 – Esce tra i fischi all’intervallo per non essere riuscito a dare una verticalità al gioco della squadra. Vero, ma con attenuanti: non è il suo ruolo, è giovane e si è trovato davanti un Bra spesso tutto nella propria metà campo. Qualche errore però poteva risparmiarlo.

(Benucci 7 – La notizia migliore del pomeriggio: è giovanissimo ma sta in campo con piglio, idee, qualità. Fossimo in Baiano, da oggi è lui il titolare nel ruolo)

BOTTONE 5 – Davvero tanta fatica, anche oggi, nell’arginare (ma pure nel rincorrere) i mediani avversari.

(Lercara 7 – Gli basta una manciata di minuti per inventare il cross da cui nasce il 2-2)

BONANNI 6,5 – Prova molto interessante dell’esterno sinistro, sia quando è avanzato nel 3-4-3, sia quando fa il terzino. Molto abile e rapido a ripiegare in caso di bisogno: un paio di sue chiusure sono determinanti.

ROLANDO 5 – Il rigore lo affossa: dopo l’errore dagli undici metri sparisce completamente dalla partita. Si rivede quando causa il secondo penalty: da lì in poi combina qualcosa, ma il suo standard è più alto.

GUCCI 6,5 – Non tocca quasi mai palla, però procura un rigore, due gialli e un brivido al Bra con quel diagonale da posizione impossibile. Cavallino di razza: a Baiano il compito di cavalcarlo al meglio.

BECCHIO 6 – Prova da alti e bassi come il resto della squadra. Va nel campo dell’insufficienza quando sbaglia il disimpegno che porta al primo gol, poi ritrova corsa e spunto per diventare una spina nel fianco dei piemontesi. Anche se è meno concreto del solito.