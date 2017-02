Varese torna al Risorgimento: arriva la rievocazione storica

E’ stata presentata nei locali di villa Mirabello “Varese Risorgimentale” una rievocazione storica che si terrà nel weekend del 29-30 aprile tra il centro storico e l’ippodromo delle Bettole.

Organizzato dal Panathlon International e dal Gandini Active Group, in collaborazione con una serie di associazioni e con i corpi militari più storici, è in realtà nata da una conversazione con il sindaco Galimberti . «Mi ha chiesto se non fosse una bella idea realizzare una rievocazione a tema risorgimentale» ha spiegato Gandini.

«Sono stupito e ammirato del fatto che poche settimane dopo la nostra conversazione, questa idea sia diventata realtà – ha spiegato Davide Galimberti – Poichè sono profondamente convinto dello straordinario potenziale di Varese, trovo che questa sia una idea bellissima, solo la prima di una serie che permette di ricordare alla città la sua importanza e il suo valore storico e culturale».

I particolari sono stati spiegati nel corso di una conferenza stampa, trasmessa da Varesenews in diretta.



LA DIRETTA DELLA PRESENTAZIONE