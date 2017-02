Varesina e Legnano, sconfitte pesanti

Domenica negativa nella zona bassa della classifica per Varesina e Legnano, entrambe sconfitte in trasferta.

CHIERI – VARESINA 4-0: Brutta e pesante sconfitta per la Varesina, che in casa della capolista Chieri non riesce a contrapporsi in maniera efficace. I piemontesi nel primo tempo aprono le marcature con D’Iglio e raddoppiano con capitan Cacciatore, mentre nella ripresa arrotondano la vittoria con le firme di Pasciuti e Messias.

VERBANIA – LEGNANO 2-1: Il Legnano, alla prima sotto la nuova presidenza di Gigi Cappelletti, perde la sfida salvezza contro il Verbania al “Pedroli”. I lilla passano in vantaggio nel primo tempo con Magistrelli, ma nella ripresa calano e subiscono prima il pareggio e nel finale il gol partita di Draghetti.

RISULTATI: Bustese – Casale 3-3; Chieri – Varesina 4-0; Cuneo – Pinerolo 0-0; Folgore Caratese – Pro Settimo 2-1; Gozzano – Pro Sesto 3-0; Inveruno – OltrepoVoghera 6-1; Varese – Bra 2-2; Verbania – Legnano 2-1.

CLASSIFICA: Chieri, Cuneo, Varese 44; Caronnese 43; Borgosesia, Inveruno 39; Pro Sesto 38; Gozzano 33; Casale 32; Folgore Caratese 31; Bra 29; Verbania 23; OltrepoVoghera 22; Pinerolo, Varesina 21; Bustese, Pro Settimo 20; Legnano 14.