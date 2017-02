Varesina, pareggio in extremis. Il Legnano subisce un poker

La Varesina pareggia 3-3 in casa del Verbania nello scontro diretto per la salvezza, mentre il Legnano viene sconfitto 4-0 in casa della Folgore Caratese.

VERBANIA – VARESINA 3-3

Tante emozioni al “Pedroli” ma alla fine ne esce un pari che non accontenta le due squadre in lotta per la salvezza. Eppure la Varesina era partita alla grande trovando il vantaggio dopo 5’ con Frugoli e raddoppiando al 24’ con Anzano. Prima della fine del primo tempo, al 31’, è arrivato però il gol di Spadafora che ha riaperto la gara. Nella ripresa i piemontesi hanno prima pareggiato con Adamo all’8’, passando in vantaggio poi con Giardino al 36’. La squadra di Spilli non ha mollato, trovando il definitivo 3-3 al 47’ con Oldrini. Verbania e Varesina rimangono appaiate a quota 25 in zona playout, superate dall’OltrepoVoghera, che ha vinto 2-1 sul Bra.

FOLGORE CARATESE – LEGNANO 4-0

Brutto esordio per mister Paolo Tomasoni. Il Legnano perde 4-0 a Carate Brianza e rimane solo all’ultimo posto in classifica. Tutto facile per i caratesi, che sbloccano la gara con Puccio e prima dell’intervallo arrotondano fino al 3-0 con la doppietta di Simeri. Nella ripresa c’è giusto il tempo per il poker della Folgore con Cesana.

RISULTATI: Sabato: Gozzano – Chieri 2-0; Borgosesia – Pro Settimo 1-0; Bustese – Pro Sesto 0-2; Cuneo – Casale 1-0; Folgore Caratese – Legnano 4-0; Inveruno – Pinerolo 5-2; OltrepoVoghera – Bra 2-1; Varese – Caronnese 0-1; Verbania – Varesina 3-3.

CLASSIFICA: Cuneo 50; Caronnese, Varese 47; Chieri 45; Pro Sesto 44; Inveruno 43; Borgosesia 42; Gozzano 37; Casale 35; Folgore Caratese 34; Bra 30; OltrepoVoghera 26; Verbania, Varesina 25; Pinerolo, Pro Settimo 21; Bustese 20; Legnano 14.