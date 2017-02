Verbano e Pavia a caccia dell’Arconatese

Foto varie di calcio

Settima giornata di ritorno per il Girone A di Eccellenza, con Verbano e Pavia che proveranno ad accorciare sulla capolista Arconatese. In Promozione sfida tra le due squadre più in forma: la capolista Castellanzese che ospiterà un Mariano lanciato.

ECCELLENZA: Turno spezzettato per l’Eccellenza, con l’anticipo di sabato 25 febbraio al “Milano” tra Sestese e Accademia Pavese. Domenica 26 alle 14.30 la polpa, con il Verbano che ospiterà il Lomellina, l’Union Cassano attenderà il Vittuone e il Busto 81 che affronterà il Trezzano. Il Sancolombano proverà a fare tre punti sul campo dell’Atletico San Giuliano mentre la capolista Arconatese non avrà vita facile a Fanegrò. Alle 15.00 inizieranno anche Ardor Lazzate – Calvairate e la sfida tra Brera e Pavia all’Arena Civica. Osserverà il turno di riposo l’Fbc Saronno.

CLASSIFICA: Arconatese 51; Pavia 47; Verbano 45; Ardor Lazzate, Busto 81 38; Sancolombano 33; Lomellina 31; Fenegrò 28; Calvairate, Fbc Saronno, Union Cassano 27; Accademia Pavese 26; Trezzano 23; Sestese 21; Brera 19; Atletico San Giuliano , Vittuone14.

PROMOZIONE: Bella sfida a Castellanza, dove la capolista ospiterà il Mariano, forse la squadra più in forma del campionato. La Base 96 proverà a difendere il secondo posto ospitando l’Universal Solaro, mentre il Gavirate al “Vittore Anessi” avrà di fronte la Castanese. Cerca conferme la Vergiatese a Besnate, l’Uboldese invece dovrà riscattarsi a Ponte Tresa contro l’Olimpia. Il Morazzone cerca il definitivo salto contro la Lentatese, mentre in zona salvezza ci saranno due scontri diretti con il Brebbia impegnato a Tradate e il Cairate che ospiterà il Garbagnate.

CLASSIFICA: Castellanzese 58; Base 96 43; Gavirate 41; Mariano 39; Uboldese 37; Vergiatese 34; Olimpia 31; Morazzone 28; Besnatese 27; Lentatese 25; Castanese 21; Universal Solaro 20; Brebbia 19; Cairate, Tradate 15; Garbagnate 14.