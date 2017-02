Verbano e Pavia a caccia dell’Arconatese

Le immagini dei dilettanti

Proseguono le emozioni del calcio dilettanti e domenica 5 febbraio (ore 14.30) i calendari di Eccellenza e Promozione offrono un turno che promette emozioni. In Eccellenza trasferta ostica per il Verbano, mentre in Promozione la Castellanzese sarà ospite della Vergiatese; una sfida tutt’altro che agevole per la capolista.

ECCELLENZA: La capolista Arconatese deve superare l’ostacolo Accademia Pavese per mantenere il primo posto dagli attacchi di Verbano, che non avrà un compito facile sul campo del Sancolombano, e Pavia, alle prese con un Union Cassano decimato dalle squalifiche. Il Busto 81 deve tornare alla vittoria e proverà a strappare tre punti a Calvairate, mentre ci saranno in palio punti pesanti nella sfida tra Fbc Saronno e Sestese. Chiudono la giornata Ardor Lazzate – Atletico San Giuliano, Lomellina – Vittuone e Trezzano – Fenegrò, mentre osserverà il turno di riposo il Brera.

CLASSIFICA: Arconatese 44, Verbano 41; Pavia 40; Busto 81 35; Ardor Lazzate 33; Sancolombano 29; Fenegrò 27; Union Cassano 26; Lomellina 25; Calvairate, Fbc Saronno 23; Accademia Pavese 19; Brera 18; Trezzano 17; Sestese 15; Vittuone 14; Atletico San Giuliano 12.

PROMOZIONE: La Castellanzese andrà a Vergiate per affrontare una gara difficile con i vergiatesi in cerca di riscatto dopo la sconfitta nell’ultimo turno di campionato. La Base 96 tiferà granata, ma a Morazzone dovrà dimostrare di poter essere una concorrente seria per la capolista, mentre il Gavirate a Solaro cercherà tre punti per migliorare ancora. L’Uboldese sarà ospite del Brebbia, con i gialloblu alla prese con un altro ribaltone in panchina. Cerca i tre punti l’Olimpia a Cairate, la Castanese cercherà di sfruttare il fattore campo contro il Mariano, sfida salvezza invece a Garbagnate tra l’Osl e il Tradate. La Besnatese proverà a fare il colpo esterno a Lentate sul Seveso.