Vescovi elogia la Robur ma avvisa: “Non montiamoci la testa”

È il momento migliore, per questa stagione, quello che sta attraversando la Coelsanus Varese nel torneo di Serie B di pallacanestro. La Robur ha battuto anche Oleggio, allungando così a quattro la striscia di vittorie consecutive e puntellando ancora di più una classifica che ora vede Bolzonella e compagni in territorio neutro, sotto la zona playoff ma sopra quella – pericolosa – dei playout.

(Foto Robur / G. Bertoni)

Contro i piemontesi il top scorer è stato ancora una volta Federico Bolzonella (16), ma buone notizie sono arrivate anche dai più giovani Maruca e Moalli, ambedue in doppia cifra (15 e 11 punti) e soprattutto decisivi nei minuti conclusivi in cui Varese ha chiuso le danze sul 61-67.

«Dico bravi a tutti i miei ragazzi perché hanno disputato una buona prova, su un campo pericoloso e contro un’avversaria insidiosa, visto che è nelle zone basse della classifica e ha dato tanto per prendersi i due punti» spiega un soddisfatto Cecco Vescovi. «Mi fa particolare piacere che nel finale, quando la Mamy ha tentato il colpo di coda, siano stati proprio due giovani come Maruca e Moalli a mettere in campo le giocate decisive. Stiamo lavorando da inizio anno proprio per questo: trovare cioè tra i nostri ragazzi le alternative a Bolzonella per i momenti di partita più delicati».

Il campionato è arrivato a due terzi del suo cammino e, come detto, la Robur è a metà del guado. Vescovi però, invita per ora a non guardare all’insù: «Con questo filotto ci siamo riportati a due punti dalla zona playoff, ma in questo momento non ci possiamo permettere di fare pensieri sulla parte alta della graduatoria. Ci attendono due partite fondamentali, con Bottegone in casa e a Siena: dopo di quelle ci guarderemo intorno e vedremo quale sarà il prossimo obiettivo. Evitare i playout però rimane il traguardo da centrare a ogni costo».

Mamy Oleggio – Coelsanus Varese 61-67

Varese: Pagani 4, Maruca 15, Moalli 11, Bolzonella 16, Matteucci 12, Castelletta 9, Rovera, Innocenti, Sabbadini. Ne: Trentini. All. Vescovi.