Via alla stagione della Ju Green, presto un “bike park” al Collegio Rotondi

Via alla stagione 2017 per la Ju Green Asd, storica società ciclistica che ha sede a Gorla Minore che nel corso degli anni è stata “alma mater” per tanti atleti soprattutto in campo femminile.

La presentazione del team, avvenuta al ristorante “Saperi e Sapori” dell’Ipc “Falcone” di Gallarate, è servita a far sfilare tutti i tesserati della formazione “verde” presieduta da Gabriella Papeschi. Nel 2017 sarà ancora una volta l’attività giovanile il fulcro della Ju Green, che si dividerà tra le prove su strada e quelle di mountain bike.

Le categorie in cui gareggeranno i “verdi” di Gorla Minore sono parecchie e per questo anche il settore tecnico è piuttosto ricco. Il ds Ermano Torti (con Dario Stevenazzi e Ferruccio Raffaelli) guiderà la formazione allieve che ha nella campionessa regionale a cronometro Matilde Morello l’atleta di punta. All’esperto Ernesto Anzini, affiancato da Fabiano Marsetti, Luca Gaiarin e Paolo Pisani, è invece affidata la nutrita formazione delle esordienti. Ugo Menoncin, figura storica del “ciclismo in rosa” nazionale ed internazionale, coordinerà l’importante lavoro dei direttori sportivi.

La Ju Green ha inoltre tesserato ben 14 giovanissimi, la categoria “di ingresso” al ciclismo, suddivisi in cinque sottogruppi: lo scorso anno la squadra ha vinto 18 corse (42 podi) con tre maglie di campione provinciale. I mini-ciclisti gorlesi parteciperanno anche al meeting nazionale di Porto Sant’Elpidio in programma dal 15 al 18 giugno. Il responsabile della categoria è Mario Colombo coadiuvato da Daniele Marangoni, Carlo Archetti, Marco Colombo e Luca Frattini.

Passando alla mountain bike, il DS sarà Mauro Cumerlato, affiancato dai maestri di MTB Emanuele Rogora e Paolo Frigerio. Anche in questo comparto la Ju Green avrà in gara un discreto numero di atleti: due esordienti, due allievi e ben 13 giovanissimi. Anche in questo campo il 2016 è stato foriero di successi, con 14 vittorie.

La grande novità degli ultimi giorni è l’importante accordo raggiunto tra la Ju Green A.S.D e lo storico “Collegio Rotondi” di Gorla Minore, che metterà a disposizione dei bikers un terreno di sua proprietà per la realizzazione di un “Bike Park” dove affinare la tecnica ed allenarsi in totale sicurezza completamente immersi nella natura. Questo rappresenta una novità assoluta per la provincia di Varese.