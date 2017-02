Via Mulini Grassi chiusa martedì per intervento sui tombini

cantiere

Il Comune di Varese informa che martedì 21 febbraio 2017, dalle 8.30 alle 17.30, via Mulini Grassi sarà chiusa nel tratto compreso dal cimitero di Sant’Ambrogio in direzione Induno Olona e dalla via Mulini Trotti in direzione Sant’Ambrogio.

Il tratto di strada verrà chiuso nel solo giorno di martedì per consentire l’esecuzione di interventi di sistemazione dei tombini.