luoghi generica

L’Amministrazione comunale di Vedano Olona ha concluso il programma di ammodernamento e potenziamento dei sistemi di videosorveglianza sul territorio.

“Il tema della sicurezza è stato, da parte dell’Amministrazione di Vedano Viva, oggetto di un importante investimento che ha consentito la riqualificazione complessiva del nostro sistema di videosorveglianza – spiega il gruppo consiliare di maggioranza – Il Comune di Vedano ha ora una centrale operativa con due maxischermi sui quali vengono proiettate le immagini di ben 24 punti videosorvegliati con telecamere di ultima generazione e con un sistema di trasmissione dei dati e delle immagini decuplicato nella sua capacità ed efficacia. Sono stati implementati anche i punti sul territorio di trasmissione delle immagini, riuscendo finalmente a completare una dorsale che parte dal Lazzaretto e arriva fino alla zona industriale”.

Un progetto ambizioso su cui sono stati investiti 80.000 euro e che ha consentito anche la collocazione del primo sistema di lettura targhe sul territorio vedanese: “L’impianto è collocato lungo la via Bixio, zona di transito molto trafficata. E’ un sistema moderno che consente un controllo costante e continuo del territorio e che contiamo già nei primi mesi del 2017 di collegare alla Stazione dei Carabinieri di Malnate affinché serva tutte le forze dell’ordine del territorio con indubbi benefici per la nostra sicurezza”.

Crescono anche i punti del paese dotati di impianto di telecamere: “Sono stati implementati diversi punti di videosorveglianza non presenti prima, tra i quali la via Bixio e la via Matteotti ed è stata inserita nel sistema di trasmissione dati anche la telecamera posizionata sull’ingresso del Centro Medico nei pressi del defibrillatore”.