Vigili del fuoco volontari: arrivano nuovi mezzi e corsi di formazione

Vigili del fuoco

Sostegno e valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco. Lo prevede il Progetto di legge approvato oggi all’unanimità in Commissione Ambiente, presieduta da Luca Marsico, che è anche il relatore del provvedimento.

Le norme prevedono come condizione per accedere ai contributi regionali la costituzione in Onlus. La Giunta Regionale istituirà un apposito elenco e i contributi verranno assegnati sulla base di priorità indicate su base provinciale dalla Direzione regionale dei Vigili del fuoco, previo accordo col Ministero dell’Interno e sentiti i rappresentanti regionali dei volontari. In Provincia di Varese la norma interesserà i distaccamenti di Laveno Mombello e Gallarate.

250.000 euro sono i fondi stanziati per il 2017: 100.000 per l’acquisizione di nuovi mezzi e dotazioni tecniche e 150.000 per la formazione. Sull’entità delle risorse messe in campo, critiche le opposizioni: sulla norma finanziaria il Pd si è astenuto, mentre il Movimento Cinque Stelle e del Patto Civico hanno votato contro.

«Sono orgoglioso –ha spiegato Luca Marsico (FI)- di essere relatore di questo provvedimento che riconosce il valore della formazione tra i volontari. Certo le risorse al momento non sono ingenti, ma mi auguro che ci sia l’impegno di tutti in Commissione Bilancio per trovare un maggiore sostegno economico». Il Presidente Marsico ha dunque sottolineato ha poi voluto sottolineare che il confronto sulle risorse stanziate non debba togliere l’attenzione dall’importante riconoscimento al lavoro dei volontari contenuto nella proposta di legge.

«Una legge utile –ha detto il Consigliere, Andrea Fiasconaro (M5S)- Abbiamo votato a favore di tutti gli articoli, ad eccezione di quello che prevede uno stanziamento di soli 100mila euro per l’acquisto di nuovi mezzi. I distaccamenti volontari meritano molte più risorse e chiediamo sin da ora di ripristinare almeno la dotazione di 600 mila euro prevista all’inizio della discussione del progetto di legge». Durante la Commissione è intervenuto anche il Vice Presidente del Consiglio regionale, Fabrizio Cecchetti (Lega Nord), che ha ricordato la mozione approvata in Aula proprio per trovare fondi per i volontari: «Quando il progetto di legge arriverà in Commissione Bilancio, la politica dovrà essere unita e determinata a pretendere dalla Giunta ulteriori stanziamenti, come conviene per un provvedimento di questa importanza». «Il nostro voto è stato favorevole perché la legge mira a valorizzare l’impegno volontario di tante persone e a migliorare la loro condizione lavorativa – ha concluso la Consigliere Laura Barzaghi (PD) – ma non ha senso davvero metterci solo le briciole».