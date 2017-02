Ville Ponti ospita l’aggiornamento degli amministratori di condominio

millesimi condominio casa generiche

Il centro congressi di Ville Ponti si appresta a ospitare la giornata organizzata da Anaci Varese, l’associazione che raggruppa gli amministratori di condominio, dedicata all’aggiornamento professionale della categoria.

In particolare, nel corso dell’evento previsto per venerdì 24 febbraio, i relatori focalizzeranno la propria attenzione su tutto ciò che riguarda la “gestione straordinaria”, la parte più complicata del lavoro degli amministratori poiché implica la deliberazione autorizzativa dell’assemblea e quindi richiede un lavoro complesso di organizzazione, persuasione, coordinamento delle forze e delle risorse, di vigilanza esecutiva e di gestione della fase patologica eventuale dei vizi e difetti.

Al convegno delle Ville Ponti interverranno dunque una serie di professionisti tra i massimi esperti nazionali della materia, accomunati da competenza specifica e quotidiana sulle questioni condominiali.

«Anaci Varese ha chiamato il meglio della didattica al servizio dell’aggiornamento dell’amministratore» spiega soddisfatto il presidente provinciale Angelo Spadari, che ricorda come l’evento sia valido per l’acquisizione dei crediti formativi per gli iscritti agli ordini professionali di avvocati, ingegneri, architetti, geometri e periti.

Il programma prevede la registrazione dei partecipanti a partire dalle ore 9; il convegno, introdotto (9,20) dai saluti istituzionali, prenderà il via alle 9,30 con l’intervento del dottor Alberto Celeste, sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione. A seguire parleranno in mattinata il dottor Paolo Nasini e l’avvocato Eugenio Correale; dopo la pausa pranzo sono invece previsti interventi da parte del dottor Antonio Scarpa, dell’avvocato Fausto Moscatelli, dell’ingegner Cristoforo Moretti e dell’avvocato Gianluigi Frugoni. La chiusura dei lavori è prevista per le 19,30.