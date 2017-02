Vincenzo Nisi confermato alla Fai della Cisl dei Laghi

cisl dei laghi

Il congresso territoriale della Fai della Cisl dei Laghi, federazione agricola alimentare ambientale industriale, che include le province di Como e Varese, ha eletto Vincenzo Nisi segretario generale. Saveria Magnolia e Enrico Boromini completano la segreteria della categoria.

Le aziende del settore sono oltre 60, tra consorzi agricoli, manutenzione del verde, panificatori e industrie alimentari. Tra queste ultime ci sono Bolton, Lindt, Icam, Prealpi e Fumagalli Salumi. «La nostra categoria ha più di 50 collaboratori attivi tra rsu e rsa sul territorio ma puntiamo, per i prossimi quattro anni, alla formazione di nuovi delegati» commenta Vincenzo Nisi.

«La categoria è in crescita in settori in cui finora è intervenuta solo in misura minore come quello degli agricoli e dei panificatori, ma – conclude Nisi – il nostro campo d’azione primario rimane quello dell’industria alimentare».