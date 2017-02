Vinili e cd, torna la “Fiera del disco”

immagini di Luca Vantusso

Sabato 4 e domenica 5 marzo si terrà a Varese la 35° Fiera del Disco, organizzata da Azrael Associazione Culturale con il patrocinio del Comune di Varese. L’ evento si terrà presso il Centro Congressi dell’ Atahotel Varese in Viale Albani 73 a Varese (zona Ippodromo Le Bettole).

La Fiera del Disco è ormai diventata un appuntamento imperdibile nel Nord Italia per tutti gli appassionati ed i collezionisti di dischi in vinile e di altri supporti audio e video, che avranno così la possibilità di girare e curiosare tra gli stand a caccia di vinile, cd, dvd e materiale raro dagli anni 50 ad oggi.

Saranno come sempre presenti gli stand di due tra le più importanti riviste musicali italiane, Jamboree (anni 50/60) e Late For The Sky (anni 70/80).

Sarà inoltre presente per la prima volta il pittore “rock” Franco Ori di Modena, autore della locandina della manifestazione ed il più importante in Italia nel rappresentare con le sue tele la storia ed i miti della musica rock dagli anni 50 ad oggi: saranno in esposizione ed in vendita dipinti, magneti, calendari e poster. Apertura al pubblico in entrambi i giorni dalle ore 10 alle ore 18 ad entrata libera.

Per ulteriori informazioni: 335280642/3461832254

Email: darius.maffioli@gmail.com

Facebook: Fiera del Disco Varese