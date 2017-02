Vinta un’auto Kia Rio a Saronno

foto del saronnese che non vanno in nessuna categoria

Vinta una Kia Rio a Saronno. Nella filiale cittadina di ClericiAuto è stata vinta un’auto nel concorso “Una settimana da Rio”, indetto dalla casa aumobilistica e in vigore dal 25 febbraio fino al 3 marzo.

In palio vi sono sono delle Gift card per Feltrinelli e Trony, ma anche 7 auto Kia Rio. Una di queste è stata vinta proprio a Saronno da ClericiAuto, nella giornata lunedì 27 febbraio. «Chi vuole può tentare di vincerne ancora una al giorno fino a venerdì 3 marzo – commentano soddisfatti dalla concessionaria – può venire sia in sede a Saronno che a Varese».