Violento scontro all’incrocio “della ragioneria”

Incidente Ronchi Largo Prinetti Castelletti Gallarate

Incidente poco prima delle 13 a Gallarate, nel quartiere Ronchi: due auto si sono scontrate con violenza in largo Prinetti Castelletti; quella proveniente dalla strada principale, via Padre Lega, è finita sullo spartitraffico.

Il 118 è intervenuto con un’ambulanza prestando cure sul posto alla signora di 74 anni che era alla guida di uno dei veicoli (intervento in codice verde). L’incrocio è rimasto per mezz’ora per i soccorsi e la rimozione dei veicoli.

L’episodio non è isolato, denunciano i residenti della zona: l’incrocio – in una zona a ridosso di una scuola e quindi con alcuni “picchi” di traffico – è piuttosto complesso e i residenti lamentano la bassa visibilità a ridosso dello stop, anche per la presenza di piante sugli spartitraffico.