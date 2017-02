Violenza sulle donne, il punto di vista di un’antropologa

Foto varie

Mercoledì 1° marzo, alle ore 21, presso la sede dell’associazione “Il Quadrifoglio” di Via Lodi, 20 a Borsano l’antropologa Michela Zucca, che ha lavorato a lungo in Sud America ed in Italia affronterà il tema più che mai di attualità della violenza da parte degli uomini sulle donne.

Una serata per capire e conoscere le ragioni sociali e antropologiche dei comportamenti violenti nei confronti del genere femminile da parte degli uomini.