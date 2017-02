Vittoria convincente della BPM Sport Management contro la Roma Vis Nova

mastini busto arsizio

Tre punti per dimenticare la delusione europea. La BPM Sport Management, nel turno infrasettimanale di Campionato (16ª giornata), batte nella Piscina del Foro Italico la Roma Vis Nova per 20-9 (6-3, 3-2, 4-3, 7-1) e centra la sesta vittoria consecutiva. I Mastini confermano, dunque, la loro vena realizzativa, avendo segnato ben 96 reti nelle ultime sei partite di campionato.

Match in discesa già nel primo tempo. Una tripletta di uno scatenato Mirarchi (foto) e le reti di Petkovic, Deserti e Luongo mettono la partita sui binari giusti, nonostante i tre gol messi a segno dai padroni di casa con Vittorioso e la doppietta di Jerkovic. Nel secondo quarto i Mastini aumentano il divario a +4 con Capitan Razzi e il gol del solito Mirarchi. Per la Roma Vis Nova rispondono Briganti (su rigore) e Jerkovic. BPM SM che vince di misura anche il terzo tempo: alle reti di Jelaca, Petkovic (2) e Gallo replicano i capitolini con Gianni (2) e Pappacena. Infine, il 7-1 rifilato nell’ultimo quarto (a segno Mirarchi (2), Gallo, Razzi, Petkovic, Luongo e Bini) pone la parola fine ad una partita che non è mai stata in discussione.

“La squadra ha reagito alla delusione di Coppa – ha dichiarato coach Baldineti al termine della partita – Non era scontato vincere oggi dopo una settimana con tante trasferte e la sconfitta maturata contro l’Oradea. Per quanto riguarda il gioco – continua – tutta la squadra ha disputato una buona partita. Abbiamo concesso qualche errore in attacco che ha poi determinato qualche contropiede, ma ribadisco di essere molto contento della prova. Fare 20 gol alla Roma non è da tutti. Dove possiamo arrivare? Viviamo alla giornata. Sabato affrontiamo il Quinto poi penseremo al Brescia”.

La squadra ritornerà già questa sera a Busto Arsizio perché domani alle ore 11 sarà a Milano per partecipare, nella Sala delle Colonne del Banco BPM, all’evento “Sport, Salute e Prevenzione”. Presenti anche il nuotatore del Team Nuoto Federico Bocchia e le atlete del sincro Sport Management.

Prossimo impegno di campionato, come già accennato da Gu Baldineti, sarà contro il fanalino di coda Genova Quinto, in programma sabato 25 febbraio alle ore 18 presso le Piscine Manara di Busto Arsizio.