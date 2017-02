Vittorio Tosi, cantore del lago in video

Il Fotocinevideoclub Verbano di Sesto Calende propone il 24 febbraio 2017 una serata di omaggio al compianto Vittorio Tosi”, apprezzato videomaker sestese, autore di tante delicate opere.

Appuntamento alle ore 21.15 in sala Elso Varalli, presso Palazzo Comunale, piazza Mazzini 16, a Sesto Calende. Evento patrocinato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Sesto Calende.

Il Fotocinevideoclub Verbano rende omaggio al compianto artista, filmaker e fotografo Vittorio Tosi, scomparso il primo novembre del 2016, attraverso una retrospettiva in cui saranno proiettati alcuni dei video più significativi da lui realizzati, che fu per diversi anni uno dei soci più apprezzati e conosciuti del fotocineclub sestese, sia in Italia che oltre i confini nazionali.

(nella foto: fotogramma di “Dov’è il Nord”, 1988)

Il programma prevederà la visione di nove significativi video selezionati in un arco temporale che va dal 1977 al 2004:

-Ogni Scherzo Vale

-Bicycle Dream

-Scoop

-Cocart

-Metamorfosi

-Sequenza Terza

-La Collina

-Note Blu

-Il Suonatore Jones

Ogni filmato verrà presentato dal presidente Enzo Pellitteri, coadiuvato da due importanti soci, amici di Tosi che parteciparono alla realizzazione di alcune di queste opere: Mario Ferdeghini e Mauro Bianchini.

Note biografiche e artistiche

Vittorio Tosi, originario di Borgoticino dove nacque nel 1926, visse a Lisanza di Sesto Calende.

Amante della fotografia, dal 1970 si dedicò al cinema amatoriale influenzato dal paesaggio del Lago Maggiore, fu un videomaker che in un trentennio si evolse passando dai documenti famigliari al paesaggio, con attenzione per l’ambiente, fino all’armonizzazione di immagini, con parole e musica che suscitavano profonde emozioni. Poesie, brani di saggi o musiche per lui furono impulsi creativi. Nelle sue opere non c’era semplicemente il racconto, ci trasmetteva le sue emozioni, produceva “arte vera” che entusiasmava la critica. Vittorio Tosi cercò sempre con i suoi lavori dal ritmo serrato e stringatissimo, di uscire “dallo stile classico dell’abusato cliché turistico-pubblicitario” per dar loro un’impronta spiccatamente personale. Il contenuto delle sue opere fu spesso dettato dall’osservazione di soggetti particolari, moderne icone, come in “Coca Cola Story” e “CocArt” sulla nota bevanda. “Variazioni sul tema” e “Sequenza III” sono opere emblematiche, nelle quali riuscì a fondere in modo poetico, immagini di rara efficacia con una ricercata colonna sonora che – recita una motivazione di premio- “si avvale di un’intelligente intuizione culturale”.

Schivo e riservato, tutt’altro che portato a mettersi in luce ed apparire (sconosciuto a molti suoi concittadini), Vittorio si stupiva di ricevere tanta attenzione da parte degli addetti ai lavori.

Fu scritto di lui “…alla sensibilità artistica si accompagnano le qualità dell’uomo, l’onestà, la discrezione, la signorilità.” (da “Vittorio Tosi film-maker, fotografo, attore.” di Beppe Rizzo – CARTE DI CINEMA n° 14 2004)

Con il suo spirito di osservazione sempre alla ricerca del nuovo e dell’inedito, seppe realizzare filmati con multiformi espressioni artistiche che gli permisero di partecipare ad importanti concorsi tematici dove spesso ottenne il più alto riconoscimento. Dal 1973 al 2000 ben venti volte le sue opere meritarono il 1° premio, oltre a molti secondi e terzi premi.

La Fedic (Federazione italiana dei cineclub) segnalò più volte Tosi all’UNICA (Unione Internazionale del cinema d’autore) che accolse e premiò le sue opere, nel 1986 in Austria, nel 1995 in Francia e nel 2004 in Germania.

CURRICULUM ARTISTICO

Principali riconoscimenti.

1973 THEMA Primo premio a Napoli

1979 MEMORIE D’INVERNO Primo premio a Milano

1981 THEMA Primo premio a Faenza

1981 MEMORIE D’INVERNO Primo premio a Trecate

1982 INVERNO SUL LAGO Primo premio a Napoli

1991 DINAMICA URBANA Primo premio a Milano “Milano pulita”

1991 INVERNO CON VISTA SUL LAGO Primo premio a Varese

1992 VARIAZIONI SUL TEMA Oscar d’oro a Casteggio

1992 DINAMICA URBANA Primo premio a Milano “ Arte Nord “

1992 DINAMICA URBANA Primo premio a S. Vito di Cadore

1993 METAMORFOSI Primo premio a Varese

1994 INVERNO CON VISTA SUL LAGO Medaglia d’oro a Provaglio d’Iseo

1994 COCA COLA STORY Primo premio a Casteggio

1994 SCOOP Medaglia d’argento a San Giovanni Valdarno

1995 COCART Medaglia d’oro a San Giovanni Valdarno

1995 COCART Primo premio ad Alassio

1997 MI RITORNA IN MENTE Primo premio a Ceriale

1999 SEQUENZA III Primo premio a Ceriale

2001 PASSEGGIANDO NEL BUDELLO Primo premio a Ceriale

2004 NOTE BLU Primo premio a Trecate

2004 NOTE BLU Terzo premio al concorso mondiale in Germania

2005 SEQUENZA TERZA Premio per la migliore fotografia a Imperia

2006 IL SUONATORE JONES Primo premio a Trecate