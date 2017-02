vivalavita, i nuovi nati di Luvinate salutati sui cartelloni luminosi

eventi personaggi

Una bella novità “tecnologica” arriva da Luvinate.

I nuovi nati nel piccolo paese amministrato da Alessandro Boriani saranno infatti salutati da un annuncio sui cartelloni luminosi del paese. Il progetto si chiama #vivalavita ed è partito questa mattina, mercoledì 8 febbraio, con il benvenuto al piccolo Michele e gli auguri a mamma e papà.

Per aderire basterà che i genitori diano il consenso al momento della registrazione in Comune del nuovo nato o della nuova nata: «È un modo per coinvolgere la comunità, che così condividerà la gioia dell’arrivo di un piccolo nato», spiega Boriani. Non appena diffusa la notizia sulla pagina Facebook del Comune, è già arrivata la prima candidatura: per chi volesse, si possono contattare gli uffici comunali o mandare una mail con la necessaria autorizzazione a protocollo@comune.luvinate.va.it. Lo scorso anno sono stati una decina i nuovi arrivati a Luvinate: da oggi il Comune ha un modo in più per accoglierli.