Vizi e virtù della fotografia spontanea e consapevole

Nell’ambito della collaborazione che il Fotoclub Il Sestante di Gallarate ha da anni avviato con Filosofarti, nella sala di via S.Giovanni Bosco 18 a Gallarate verrà ospitata la splendida mostra di Sonia Lamia, artista e fotografa luinese che propone un lavoro confezionato con scatti esclusivamente di manifattura analogica nel più autentico bianco e nero realizzato con le antiche tecniche dell’arte argentica (quindi non generato da file digitale e non stampato digitalmente).

Sonia, che vanta numerose esposizioni in prestigiose sale fotografiche tra le quali la Galleria Photographica Fine Art di Lugano, opera esclusivamente con macchine analogiche ed ha affinato la tecnica del bianco e nero studiando il sistema zonale di Ansel Adams, ha approfondito con Valter Ferian, master di camera oscura, Keith Carter e Mauro Fiorese le tecniche della stampa argentica in bianco e nero fine art.

Presenta parte di un lungo lavoro di ricerca inserito in un progetto fotografico a più lungo respiro e fondato sull’interpretazione creativa e personale delle parole, dei segni e delle azioni che l’essere umano dissemina nel sua quotidianità. Ogni fotografia è una piccola narrazione compiuta di semplici istanti di vita, di pensieri e di sogni, pensieri di vita oppure possibili sogni di qualcuno.

Il Fotoclub, coerentemente col tema di Filosofarti 2017, propone questo evento artistico sotto il titolo di VIZI E VIRTU’ DELLA FOTOGRAFIA SPONTANEA E CONSAPEVOLE, affiancando alla Mostra di Sonia Lamia ( 16 foto in grande formato) una parete attrezzata con un collage di immagini “spontanee” su stampe di piccolo formato tipo Polaroid che i seguenti soci del Fotoclub hanno prelevato dai loro profili Instagram e Facebook.

Queste piccole fotografie, generate da riprese fatte esclusivamente col telefonino e in tempi non sospetti, non vanno viste in contrapposizione alla superba quanto elegantissima mostra della fotografa Sonia Lamia, bensì come spunto di riflessione per approfondire il tema della proposta culturale del Sestante.

I soci che hanno offerto le loro immagini sono: Accardi Alessandro, Bartolaccini Giuseppe, Benvenga Salvatore, Biscotti Graziano, Canazza Antonello, Crosta Laura, D’Angelo Ida, Romano Maria e Tomaiuolo Luca.

Sabato 25 febbraio alle ore 17:30 si svolgerà il VERNISSAGE della Mostra sul tema la tavola rotonda “Vizi e virtù della fotografia spontanea e consapevole”, relatore Fabio Minazzi, Ordinario di Filosofia dell’Università Insubria di Varese, presente l’autrice della mostra Sonia Lamia, la Prof.ssa Cristina Boracchi ed il presidente del Sestante Salvatore Benvenga.