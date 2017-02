Voglia di apprendistato: incontro tra giovani e il mondo della pelletteria

È stata un successo l’iniziativa #apprenderelavorando ospitata questo pomeriggio, venerdì 10 febbraio, al salone Estense in Comune.

Molti i giovani che hanno accettato l’invito per venire ad ascoltare una proposta lavorativa.

Organizzato dalla cooperativa sociale Aslam, ha avuto lo scopo di illustrate opportunità reali nel campo della pelletteria, attraverso i contrari di apprendistato.

La cooperativa ASLAM ha individuato numerose imprese specializzate nel settore della pelletteria intenzionate ad assumere con contratto di apprendistato di I livello ragazzi tra i 15 e i 25 anni (non compiuti) di età, residenti o domiciliati in Lombardia, che abbiano abbandonato il percorso di studi superiori.

«La proposta che abbiamo ricevuto ci è sembrata molto interessante e una buona opportunità per tanti giovani – dichiara Francesca Strazzi, assessore alla Politiche giovanili – Come Informalavoro contatteremo tutti i ragazzi e ragazze che si sono rivolti a noi in questi mesi perché alla ricerca di un lavoro. Questa può essere una buona occasione per tanti ragazzi e utilizzeremo i nostri canali per informare i varesini di questa proposta».

Molto ottimista il presidente della cooperativa Aslam Angelo Candiani secondo cui i ragazzi sono pieni di entusiasmo e voglia di fare: « Basta dar loro l’occasione giusta».

Sono oltre 120 i giovani tra i 18 e i 25 anni che sono presenti nelle banche dati dello sportello Informalavoro del Comune di Varese. «Lo sportello dell’Informalavoro è un servizio del Comune che offre supporto e aiuto nella ricerca del lavoro – prosegue l’assessore Strazzi – per questo come amministrazione abbiamo deciso di accogliere questa proposta che potrebbe soddisfare la ricerca di un impiego di molti giovani varesini che hanno interrotto gli studi superiori e stanno cercando un impiego».