«Vogliamo lanciare il Maga a livello europeo»

«Un gradito ritorno, perché conoscevo già questa importante realtà» con queste parole l’Europarlamentare Lara Comi si è presentata al Museo MA*GA di Gallarate per conoscere il nuovo Presidente della Fondazione Sandrina Bandera.

Dopo una visita alla mostra in corso Ritmo sopra a tutto L’Europarlamentare ha incontrato la nuova Presidente insieme al Sindaco Andrea Cassani, l’Assessore alla Cultura Isabella Peroni, L’assessore Assessore alle Attività Economiche Claudia Mazzetti, l’Assessore ai Servizi Sociali Francesco Liccati e la Direttrice del museo Emma Zanella. Dall’incontro è emersa l’importanza continua la Comi «di lanciare il Museo a livello europeo. Abbiamo individuato dei bandi al quale il Maga può concorrere con alcuni progetti perché il museo non è solo custode dell’arte del passato ma dell’arte del presente e del futuro. Ho chiesto che ci possa essere all’interno dello staff una persona di riferimento che si occupi dei bandi europei e che abbia una chiara visione di quello che accade. Questo vale anche per il Comune e le Associazioni di categoria».

Tra i bandi si è individuato quello denominato Horizon 2020. I tempi potrebbero anche essere ristretti perché la scadenza di presentazione del progetto è per il mese di settembre.

Si crede molto che il rilancio possa e debba passare attraverso un rilancio turistico costruendo una serie di relazioni con Malpensa ed altre realtà.