Tra un mese si vota per le consulte rionali

Le date da tener presenti sono due: il 28 febbraio (tra una settimana esatta) il termine per presentare le candidature, il 19 marzo le votazioni. È il percorso delle Consulte rionali di Gallarate, che inizia ad “animarsi” con le varie candidature, all’interno dei rioni, espressione anche delle associazioni locali.

Il percorso è stato presentato nei primi incontri – due settimane fa – nei vari rioni, che non hanno registrato grande partecipazione, ma in cui sono state raccolte anche le prime candidature. «È stato un momento importante, alcuni hanno consegnato subito la loro candidatura, altri hanno preso i moduli per valutare» spiega Donato Lozito, presidente del Consiglio Comunale, che sta seguendo il percorso delle Consulte.

Cliccando qui trovate il regolamento completo delle Consulte rionali Gallarate

Nel frattempo i primi nomi sono stati ufficializzati: su VareseNews presenteremo anche le singole candidature con brevi interviste (se sei interessato, invia per mail all’indirizzo in fondo all’articolo). Si muovono anche le associazioni e i comitati, oltre ai partiti politici: alcuni quartieri si sono mossi anche in una logica di rione, per avere una rappresentanza certa all’interno delle singole Consulte (ogni Consulta riunisce due diversi quartieri anche piuttosto diversi, ad esempio Centro e Ronchi oppure Caiello e Cascinetta). Per ogni consulta vengono eletti 5 cittadini, in un’unica lista che raccoglie tutte le candidature valide: si vota esprimendo una sola preferenza.

Cliccando qui troverete man mano tutte le interviste ai candidati alle consulte

Le Consulte svolgono un ruolo consultivo – appunto – rispetto all’operato dell’amministrazione comunale ed esprime pareri “facoltativi e non vincolanti”. Esprime parere e individua priorità per il “bilancio partecipato”, secondo la quota che decide l’amministrazione con il Bilancio di previsione del Comune. Le consulte hanno una durata corrispondente a metà del mandato del Consiglio Comunale: nella prima attuazione, la consulta che sarà eletta il 19 marzo 2017 sarà in carica fino al 31/12/2018.

Come candidarsi alle Consulte Rionali Gallarate

Possono candidarsi tutti i cittadini gallaratesi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. I modelli per la candidature (da consegnare a partire dal primo febbraio ed entro il 28 febbraio) sono disponibili all’ufficio elettorale. I candidati dovranno presentare minimo 25 firme autenticate di cittadini elettori residenti nel rione.

Gallarate

Sedi votazioni Consulte Rionali Gallarate

Gallarate vista da satellite: si riconoscono – nelle concentrazione di tetti rossi – alcuni dei centri storici compatti dei vari rioni: in alto a destra Cedrate, lungo la ferrovia Sciarè, in basso Arnate, sul bordo sinistro il piccolo centro di Ronchi, in alto al margine della foto una parte di Crenna

Le sedi dei seggi dove si voterà dalle 9 alle 20 sono queste. Per il centro e per i Ronchi la sala Rusnati in via Rusnati (lato scuole Majno); per Crenna e Moriggia il salone al piano terra di Villa Delfina in via Donatello; per Caiello e Cascinetta l’ex ufficio anagrafe in piazza Diaz; per Cedrate e Sciarè il centro polifunzionale “Ex Young World” in via Vigorelli; per Arnate e Madonna in Campagna l’atrio di accesso della sede delle associazioni in via Marco Polo.