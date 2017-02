Vuoi comprare l’altalena all’asilo comunale? Ecco come diventare sponsor

bambini giochi laboratorio

Da oggi i varesini hanno la possibilità di sponsorizzare i giochi degli asili, i libri della biblioteca dei ragazzi o anche i libri della biblioteca civica di via Sacco.

Galleria fotografica I giocattoli scelti dal Comune di Varese 4 di 5

SCARICA L’ELENCO COMPLETO

In cambio, potranno dire a tutti che la donazione è stata fatta da loro, e avranno la possibile di sfruttare nel marchio del proprio negozio, o della propria azienda, o come privati, l’aiuto che hanno dato a una particolare attività comunale. Le casse comunali piangono, e così la giunta si è inventata una forma di collaborazione.

Oggi, giovedì 9 febbraio, l’albo pretorio di Palazzo Estense ha pubblicato i moduli per effettuare la proposta in comune. C’è tempo fino al 22 marzo per formalizzare la lettera di intenti.

LEGGI LA DETERMINA DIRIGENZIALE

Ma cosa si può sponsorizzare? L’elenco è stato pubblicato nel sto comunale

LEGGI TUTTI I DOCUMENTI

Il pezzo più costoso è un parco giochi a doppio scivolo, che servirebbe a una scuola materna varesina: costa 7.735 euro, montaggio incluso. I cittadini sponsor non possono scegliere gli oggetti da offrire, ma dovranno pescare nella lista fornita dal Comune i prodotti che desiderano acquistare. Se due o più cittadini indicano lo stesso oggetto, si procederà a un sorteggio per assegnare la sponsorizzazione. Nella lista per asili nido e scuole materne troviamo: un Modul play jumbo da 1990 euro (nella foto sotto), uno specchio sole angolare da 499 euro, il grande materassso tulipano da 548 euro, il set psicomotorio “centro attività Borgione” da 548 euro. Un’automobile giocattolo da 425 euro, lo scivolo pieghevole da 105 euro, la baby tana quadrata da 590 euro. E tanti altri. C’è anche la toeletta vanitosa da 59,40 euro.

Il secondo capitolo di oggetto sponsorizzabili è invece tra i libri della biblioteca dei ragazzi Gianni Rodari. Un centinaio di volumi che spaziano da “Il coccodrillo ha tanta fame” di Hiquet Aurelia, al costo di 14 euro e 95 centesimi, “Lucio e il mistero dell’acqua scomparsa” di Dino Ticli al costo di 10 euro e 90 centesimi, o ancora “Nel bosco con la volpe Elena” di Antonella Abbatiello al costo di 4 euro e 90, e tanti altri.

Il terzo elenco di oggetti sponsorizzabili riguarda invece la Biblioteca civica. Decine di libri scelti da un elenco formulato dalla direttrice della biblioteca Chiara Violini. Ci sono grandi classici come “Romeo e Giulietta” di Shakespeare (8 euro), “la luna e i falò” di Cesare Pavese (12 euro), “Assassinio sull’Orient express” di Agatha Christie (10 euro) o il più moderno “50 cose da fare a pasqua” che costa 5 euro e 90 centesimi.

“L’idea degli sponsor – racconta l’assessore Rossella DiMaggio – ci è venuta quando il sindaco, in visita in una scuola cittadina, è stato interrogato da un bambino, che gli ha chiesto se lui era davvero il capo della città. Allora lo ha preso per mano e lo ha portato in giardino, dove gli ha spiegato che l’altalena si era rotta e che bisognava comprarne una nuova.

Le proposte vanno inviate entro le 12 del 21 marzo 2017 in via Sacco 5 all’area I, servizi amministravi e istituzionali, attività appalti e contratti, ufficio contratti. Le buste saranno aperte il 22 marzo alle 9.

E buona altalena a tutti.