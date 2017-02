“We go together” fa ballare il Teatro San Pio

Immagini e personaggi dal paese di Uboldo

Un grandissimo successo sabato sera al Cinema-teatro San Pio Sala della Comunità di Uboldo con oltre 250 persone in piedi ad applaudire la Compagnia Teatrale amatoriale CertAmen di Busto Garolfo che ha portato in scena il musical “We Go Together – Noi stiamo insieme”, tratto da Grease.

Due ore di spettacolo e di musica sul palco uboldese con un cast composto da 27 bravissimi giovani attori che hanno saputo interpretare al meglio lo “storico” musical che ha dato la notorietà a John Travolta e Olivia Newton-John nel lontano 1978. Pubblico entusiasta al termine della serata in piedi per un lungo e meritato applauso al cast della Compagnia CertAmen.