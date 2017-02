Welfare, dal 23 febbraio al 2 marzo il forum delle politiche sociali 

Foto varie

Dal 23 febbraio al 2 marzo torna il Forum delle Politiche sociali, otto giorni di incontri, tavole rotonde, momenti di socialità ed eventi dedicati al mondo del welfare. Anche quest’anno è previsto il contributo di numerosi relatori, oltre 250, che si avvicenderanno nei diversi luoghi che ospiteranno la manifestazione. Titolo della prima giornata ma anche grande tema di fondo “La politica del riscatto sociale nel tempo della paura”, declinata nei diversi ambiti di azioni del welfare, dal sostegno al reddito alla lotta alla grave emarginazione, dai progetti per l’infanzia all’accoglienza dei migranti, dai servizi per le persone con disabilità alla cura degli anziani.

“In sei anni Milano ha fatto più di ogni altra città italiana in tema di sostegno al reddito investendo 154 milioni di euro”, spiega l’assessore alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino. “Quest’anno, contro le povertà ne metteremo 35. Serviranno ad intervenire su chi da solo non ce la fa a rimettersi in piedi, perché ha perso il lavoro, la casa, una famiglia, perché è stato accolto nel nostro Paese e qui sta iniziando a costruire il proprio futuro, perché Milano non lascia indietro e chiede a tutti di fare qualche cosa di più. Da qui nasce forte il tema del riscatto sociale che deve vincere proprio nel tempo della paura. Negli otto giorni di Forum cercheremo di affrontare questa grande sfida partendo dalle ultime esperienze fatte a Milano tra istituzioni, Terzo e Quarto Settore, Privato sociale e mondo del volontariato, ovvero la grande rete che in questi anni abbiamo caparbiamente costruito e rafforzato e da cui proprio questo riscatto può diventare realtà”.

Il Forum partirà giovedì 23 febbraio al Teatro Elfo Puccini, storica sede della manifestazione. Quattro i momenti in programma: alle ore 9.30 apertura con il Coro dei Leoni composto dai bambini dell’Istituto comprensivo statale di via Palmieri e a seguire l’intervento dell’assessore alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino che introdurrà i temi del Forum. È confermata la partecipazione di Emma Bonino, del ministro per le Politiche agricole, ambientali e forestali, Maurizio Martina, del direttore della Casa della Carità, Don Virginio Colmegna, del sociologo Aldo Bonomi, dell’ex magistrato Gherardo Colombo, del direttore del mensile “Vita”, Riccardo Bonacina, dello psicanalista e scrittore Massimo Recalcati, del presidente delle Acli milanesi, Paolo Petracca, della delegata dal Sindaco per le politiche dell’Accessibilità, Lisa Noja e di molti altri. Durante la mattinata interverrà anche il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

Nel pomeriggio a partire dalle 14.30 il Forum proseguirà con tre dibattiti: in Sala Bausch si affronterà il tema dell’infanzia e dell’adolescenza con l’incontro “Prima di tutto loro. Confronto sulle nuove politiche per l’infanzia e l’adolescenza”, con gli interventi della vice Sindaco, Anna Scavuzzo, del presidente della Commissione consiliare Educazione, Paolo Limonta, della Garante per l’Infanzia, Anna Maria Caruso, della scrittrice Lorenza Cingoli e Fosca Nomis di Save the Children. In Sala Fassbinder si parlerà di “Sociale per tutti”, ovvero di nuova assistenza domiciliare e familiare, del ruolo dei custodi sociali, delle scommesse dell’abitare sociale e del progetto WeMi. Parteciperanno tra gli altri, Maurizio Carrara, Presidente del Pio Albergo Trivulzio e gli assessori Roberta Cocco (Trasformazione digitale e Servizi civici) e Gabriele Rabaiotti (Lavori Pubblici e Casa).

In Sala Shakespeare, infine, ci si confronterà sul tema del sostegno al reddito con il piano povertà e le nuove politiche di inclusione. A questo incontro parteciperanno il direttore di Caritas Ambrosiana, Luciano Gualzetti, Cristiano Gori, docente e consulente scientifico dell’Istituto di ricerca sociale, Corrado Mandreoli, della Camera del Lavoro di Milano, Alberto Fontana di Fondazione Cariplo e l’assessore alle Attività produttive e Politiche del Lavoro, Cristina Tajani.